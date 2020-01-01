Помер колишній заступник декана історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки

Юрій Тимофійович Василенко.



Про це інформують на сторінці вишу у



"Понад 57 років свого життя присвятив він волинському вишу. З любов’ю і теплом згадують про Юрія Тимофійовича колишні студенти, колеги. Мудрий, життєрадісний, принциповий, неординарний, він був улюбленцем серед студентської молоді. Таким його і запам’ятаємо назавжди…



Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевну біль дружині, доньці, родині від втрати рідної людини… Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині, друзям та колегам Юрія Тимофійовича.

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