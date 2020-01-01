Помер колишній заступник декана історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки
Сьогодні, 11:15
Відійшов у вічність колишній заступник декана історичного факультету Волинського національного унівесртиту ім. Лесі Українки, кандидат філософських наук, доцент Юрій Тимофійович Василенко.
Про це інформують на сторінці вишу у facebook.
"Понад 57 років свого життя присвятив він волинському вишу. З любов’ю і теплом згадують про Юрія Тимофійовича колишні студенти, колеги. Мудрий, життєрадісний, принциповий, неординарний, він був улюбленцем серед студентської молоді. Таким його і запам’ятаємо назавжди…
Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевну біль дружині, доньці, родині від втрати рідної людини… Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині, друзям та колегам Юрія Тимофійовича.
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Про це інформують на сторінці вишу у facebook.
"Понад 57 років свого життя присвятив він волинському вишу. З любов’ю і теплом згадують про Юрія Тимофійовича колишні студенти, колеги. Мудрий, життєрадісний, принциповий, неординарний, він був улюбленцем серед студентської молоді. Таким його і запам’ятаємо назавжди…
Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевну біль дружині, доньці, родині від втрати рідної людини… Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині, друзям та колегам Юрія Тимофійовича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Вічна память. Хороший був чоловік.
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