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Помер колишній заступник декана історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки

Помер колишній заступник декана історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки
Відійшов у вічність колишній заступник декана історичного факультету Волинського національного унівесртиту ім. Лесі Українки, кандидат філософських наук, доцент Юрій Тимофійович Василенко.

Про це інформують на сторінці вишу у facebook.

"Понад 57 років свого життя присвятив він волинському вишу. З любов’ю і теплом згадують про Юрія Тимофійовича колишні студенти, колеги. Мудрий, життєрадісний, принциповий, неординарний, він був улюбленцем серед студентської молоді. Таким його і запам’ятаємо назавжди…

Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевну біль дружині, доньці, родині від втрати рідної людини… Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині, друзям та колегам Юрія Тимофійовича.

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Теги: Юрій Василенко, ВНУ
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Коментарі 1
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