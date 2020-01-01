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Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 18 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 18 жовтня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно.

В неділю в Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимирі-Волинському буде дощова погода за даними Sinoptik.ua.

У неділю в Маневичах, Світязі – без опадів. Температура повітря вночі від +4 до +8 градусів, удень до +7…+10.

Вітер західний, північно-східний, північно-західний і південний, 1-6 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.

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Теги: погода, прогноз
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