Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 17-18 жовтня





У суботу і в неділю в Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимирі-Волинському буде дощова погода за даними Sinoptik.ua.



У неділю в Маневичах, Світязі – без опадів. Температура повітря вночі від +4 до +8 градусів, удень до +7…+10.



Вітер західний, північно-східний, північно-західний і південний, 1-6 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.

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