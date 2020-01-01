Мер волинського міста, яке віднесли до «червоної» зони, просить не застосовувати до підприємців жорстких обмежень





Про це інформують на сайті



16 жовтня міський голова Петро Саганюк підписав звернення до голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка з проханням не застосовувати для містян жорстких обмежень, що стосуються роботи громадського транспорту, сфери торгівлі та послуг громадського харчування.



У Володимир-Волинській міській раді заявили про готовність відстоювати право підприємців продовжити їхню діяльність в умовах нового зонування, а підприємці натомість одноголосно гарантували забезпечити цілковитий контроль за дотриманням протиепідемічних вимог в ситуації, що склалася.



Про це говорили під час зустрічей за участі представників виконавчого комітету міськради, директорів ринків та закладів громадського харчування, перевізників та фахівців Держпродспоживслужби.



«Ми звернулися до обласної комісії ТЕБ і НС з тим, щоб не посилювали обмежень, які стосуються конкретно вас, але тільки тому, що ви гарантували привести у відповідність дотримання усіх протиепідемічних вимог. Лише за цієї умови зможете працювати. Ми не можемо допустити, щоб кількість хворих у місті зростала», – наголосила заступник міського голови Лариса Кулікова.



Нагадаємо, що червона карантинна зона передбачає призупинення роботи транспортних регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів, посадку пасажирів у транспорті приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення, суб’єктів господарювання у сферах торгівлі та з надання послуг громадського харчування тощо.



Для червоної зони обмеження та їх кількість встановлює спільним рішенням державна та регіональна комісії ТЕБ і НС. Це може бути як одномоментне закриття всіх сфер, так і поступові обмеження для закладів, які призводять до спалахів хвороби.



Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не має повноважень послаблювати рішення, прийняті в області та державі, проте може клопотати про пом’якшення карантинних обмежень. Саме з проханням їх послаблення вже направлене звернення до Волинської регіональної комісії ТЕБ і НС, яке розглянуть на найближчому засіданні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела нове карантинне зонування, згідно з яким Володимир-Волинський – у червоній зоні.Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міськради 16 жовтня міський головапідписав звернення до голови Волинської обласної державної адміністраціїз проханням не застосовувати для містян жорстких обмежень, що стосуються роботи громадського транспорту, сфери торгівлі та послуг громадського харчування.У Володимир-Волинській міській раді заявили про готовність відстоювати право підприємців продовжити їхню діяльність в умовах нового зонування, а підприємці натомість одноголосно гарантували забезпечити цілковитий контроль за дотриманням протиепідемічних вимог в ситуації, що склалася.Про це говорили під час зустрічей за участі представників виконавчого комітету міськради, директорів ринків та закладів громадського харчування, перевізників та фахівців Держпродспоживслужби.«Ми звернулися до обласної комісії ТЕБ і НС з тим, щоб не посилювали обмежень, які стосуються конкретно вас, але тільки тому, що ви гарантували привести у відповідність дотримання усіх протиепідемічних вимог. Лише за цієї умови зможете працювати. Ми не можемо допустити, щоб кількість хворих у місті зростала», – наголосила заступник міського головиНагадаємо, що червона карантинна зона передбачає призупинення роботи транспортних регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів, посадку пасажирів у транспорті приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення, суб’єктів господарювання у сферах торгівлі та з надання послуг громадського харчування тощо.Для червоної зони обмеження та їх кількість встановлює спільним рішенням державна та регіональна комісії ТЕБ і НС. Це може бути як одномоментне закриття всіх сфер, так і поступові обмеження для закладів, які призводять до спалахів хвороби.Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не має повноважень послаблювати рішення, прийняті в області та державі, проте може клопотати про пом’якшення карантинних обмежень. Саме з проханням їх послаблення вже направлене звернення до Волинської регіональної комісії ТЕБ і НС, яке розглянуть на найближчому засіданні.

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