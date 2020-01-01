Мер волинського міста, яке віднесли до «червоної» зони, просить не застосовувати до підприємців жорстких обмежень
Сьогодні, 12:19
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела нове карантинне зонування, згідно з яким Володимир-Волинський – у червоній зоні.
Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міськради.
16 жовтня міський голова Петро Саганюк підписав звернення до голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка з проханням не застосовувати для містян жорстких обмежень, що стосуються роботи громадського транспорту, сфери торгівлі та послуг громадського харчування.
У Володимир-Волинській міській раді заявили про готовність відстоювати право підприємців продовжити їхню діяльність в умовах нового зонування, а підприємці натомість одноголосно гарантували забезпечити цілковитий контроль за дотриманням протиепідемічних вимог в ситуації, що склалася.
Про це говорили під час зустрічей за участі представників виконавчого комітету міськради, директорів ринків та закладів громадського харчування, перевізників та фахівців Держпродспоживслужби.
«Ми звернулися до обласної комісії ТЕБ і НС з тим, щоб не посилювали обмежень, які стосуються конкретно вас, але тільки тому, що ви гарантували привести у відповідність дотримання усіх протиепідемічних вимог. Лише за цієї умови зможете працювати. Ми не можемо допустити, щоб кількість хворих у місті зростала», – наголосила заступник міського голови Лариса Кулікова.
Нагадаємо, що червона карантинна зона передбачає призупинення роботи транспортних регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів, посадку пасажирів у транспорті приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення, суб’єктів господарювання у сферах торгівлі та з надання послуг громадського харчування тощо.
Для червоної зони обмеження та їх кількість встановлює спільним рішенням державна та регіональна комісії ТЕБ і НС. Це може бути як одномоментне закриття всіх сфер, так і поступові обмеження для закладів, які призводять до спалахів хвороби.
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не має повноважень послаблювати рішення, прийняті в області та державі, проте може клопотати про пом’якшення карантинних обмежень. Саме з проханням їх послаблення вже направлене звернення до Волинської регіональної комісії ТЕБ і НС, яке розглянуть на найближчому засіданні.
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Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міськради.
16 жовтня міський голова Петро Саганюк підписав звернення до голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка з проханням не застосовувати для містян жорстких обмежень, що стосуються роботи громадського транспорту, сфери торгівлі та послуг громадського харчування.
У Володимир-Волинській міській раді заявили про готовність відстоювати право підприємців продовжити їхню діяльність в умовах нового зонування, а підприємці натомість одноголосно гарантували забезпечити цілковитий контроль за дотриманням протиепідемічних вимог в ситуації, що склалася.
Про це говорили під час зустрічей за участі представників виконавчого комітету міськради, директорів ринків та закладів громадського харчування, перевізників та фахівців Держпродспоживслужби.
«Ми звернулися до обласної комісії ТЕБ і НС з тим, щоб не посилювали обмежень, які стосуються конкретно вас, але тільки тому, що ви гарантували привести у відповідність дотримання усіх протиепідемічних вимог. Лише за цієї умови зможете працювати. Ми не можемо допустити, щоб кількість хворих у місті зростала», – наголосила заступник міського голови Лариса Кулікова.
Нагадаємо, що червона карантинна зона передбачає призупинення роботи транспортних регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів, посадку пасажирів у транспорті приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення, суб’єктів господарювання у сферах торгівлі та з надання послуг громадського харчування тощо.
Для червоної зони обмеження та їх кількість встановлює спільним рішенням державна та регіональна комісії ТЕБ і НС. Це може бути як одномоментне закриття всіх сфер, так і поступові обмеження для закладів, які призводять до спалахів хвороби.
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не має повноважень послаблювати рішення, прийняті в області та державі, проте може клопотати про пом’якшення карантинних обмежень. Саме з проханням їх послаблення вже направлене звернення до Волинської регіональної комісії ТЕБ і НС, яке розглянуть на найближчому засіданні.
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