У США вперше за майже 70 років стратять жінку
Сьогодні, 02:46
У США вперше за майже 70 років призначили першу страту жінки, що відбудеться 8 грудня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Засуджену Лізу Монтгомері визнали винною у вбивстві вагітної жінки в штаті Міссурі у 2004 році.
Її стратять за допомогою смертельної ін'єкції у в'язниці Терре-Хот, штат Індіана.
Останньою жінкою, приведеною до смерної кари в США, була Бонні Хіді, яку стратили в газовій камері в Міссурі в 1953 році.
Як повідомлялося, смертна кара застосовується в США у 28 штатах із 50. Вища міра може застосовуватися тільки до злочинців, які вчинили жорстокі вбивства з обтяжуючими обставинами. У липні управління в'язниць перейшло на новий протокол з одними ліками для смертельних ін'єкцій, яке в останній раз використовувалося у 2003 році.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Засуджену Лізу Монтгомері визнали винною у вбивстві вагітної жінки в штаті Міссурі у 2004 році.
Її стратять за допомогою смертельної ін'єкції у в'язниці Терре-Хот, штат Індіана.
Останньою жінкою, приведеною до смерної кари в США, була Бонні Хіді, яку стратили в газовій камері в Міссурі в 1953 році.
Як повідомлялося, смертна кара застосовується в США у 28 штатах із 50. Вища міра може застосовуватися тільки до злочинців, які вчинили жорстокі вбивства з обтяжуючими обставинами. У липні управління в'язниць перейшло на новий протокол з одними ліками для смертельних ін'єкцій, яке в останній раз використовувалося у 2003 році.
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