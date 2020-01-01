У США вперше за майже 70 років стратять жінку





Як передає



Засуджену Лізу Монтгомері визнали винною у вбивстві вагітної жінки в штаті Міссурі у 2004 році.



Її стратять за допомогою смертельної ін'єкції у в'язниці Терре-Хот, штат Індіана.





Останньою жінкою, приведеною до смерної кари в США, була Бонні Хіді, яку стратили в газовій камері в Міссурі в 1953 році.



Як повідомлялося, смертна кара застосовується в США у 28 штатах із 50. Вища міра може застосовуватися тільки до злочинців, які вчинили жорстокі вбивства з обтяжуючими обставинами. У липні управління в'язниць перейшло на новий протокол з одними ліками для смертельних ін'єкцій, яке в останній раз використовувалося у 2003 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У США вперше за майже 70 років призначили першу страту жінки, що відбудеться 8 грудня.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Reuters Засудженувизнали винною у вбивстві вагітної жінки в штаті Міссурі у 2004 році.Її стратять за допомогою смертельної ін'єкції у в'язниці Терре-Хот, штат Індіана.Останньою жінкою, приведеною до смерної кари в США, була, яку стратили в газовій камері в Міссурі в 1953 році.Як повідомлялося, смертна кара застосовується в США у 28 штатах із 50. Вища міра може застосовуватися тільки до злочинців, які вчинили жорстокі вбивства з обтяжуючими обставинами. У липні управління в'язниць перейшло на новий протокол з одними ліками для смертельних ін'єкцій, яке в останній раз використовувалося у 2003 році.

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