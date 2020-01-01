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У громаді поблизу Луцька кілька днів працюватиме безкоштовний мамограф

У громаді поблизу Луцька кілька днів працюватиме безкоштовний мамограф
Жителькам Княгининівської громади пропонують пройти обстеження на мамографі та отримати консультацію від профільного лікаря.

Про це інформують у facebook-спільноті громади.

Зокрема, виїздний мамограф працюватиме 19-20 жовтня у селі Княгининок біля сільської ради, а 21-23 жовтня у с. Зміїнець біля амбулаторії.

Обстеження безкоштовне та проходить без попереднього запису в порядку живої черги

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Теги: Княгининок, мамографія
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