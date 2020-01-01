У громаді поблизу Луцька кілька днів працюватиме безкоштовний мамограф
Сьогодні, 13:27
Жителькам Княгининівської громади пропонують пройти обстеження на мамографі та отримати консультацію від профільного лікаря.
Про це інформують у facebook-спільноті громади.
Зокрема, виїздний мамограф працюватиме 19-20 жовтня у селі Княгининок біля сільської ради, а 21-23 жовтня у с. Зміїнець біля амбулаторії.
Обстеження безкоштовне та проходить без попереднього запису в порядку живої черги
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Про це інформують у facebook-спільноті громади.
Зокрема, виїздний мамограф працюватиме 19-20 жовтня у селі Княгининок біля сільської ради, а 21-23 жовтня у с. Зміїнець біля амбулаторії.
Обстеження безкоштовне та проходить без попереднього запису в порядку живої черги
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