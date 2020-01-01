У громаді поблизу Луцька кілька днів працюватиме безкоштовний мамограф





Про це інформують у facebook-спільноті громади.



Зокрема, виїздний мамограф працюватиме 19-20 жовтня у селі Княгининок біля сільської ради, а 21-23 жовтня у с. Зміїнець біля амбулаторії.



Обстеження безкоштовне та проходить без попереднього запису в порядку живої черги

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителькам Княгининівської громади пропонують пройти обстеження на мамографі та отримати консультацію від профільного лікаря.Про це інформують у facebook-спільноті громади.Зокрема, виїздний мамограф працюватиме 19-20 жовтня у селі Княгининок біля сільської ради, а 21-23 жовтня у с. Зміїнець біля амбулаторії.Обстеження безкоштовне та проходить без попереднього запису в порядку живої черги

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