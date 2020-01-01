вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині п'ять великих водойм віддадуть в оренду для розведення риби

На Волині п'ять великих водойм віддадуть в оренду для розведення риби
Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко підписав п’ять розпоряджень про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок водного фонду для продажу з аукціону права оренди. Це понад 80 гектарів землі і п’ять водойм в Луцькому, Рожищенському, Ківерцівському, Старовижівському та Камінь-Каширському районах.

Згідно з інформацією з текстів розпоряджень, водойми збираються віддати в оренду для рибогосподарських потреб. Хто претендує на озера наразі невідомо, пише Сила правди.

Чотири розпорядження опублікували на сайті Волинської ОДА 7 жовтня і одне – 13 жовтня.

За даними Публічної кадастрової карти, в оренду здадуть озеро Святе на території Навізької сільської ради Рожищенського району площею понад 4,5 га

На Волині п'ять великих водойм віддадуть в оренду для розведення риби

Озеро Острівне поблизу села Любохини Старовижівського району, що має площу майже 55 гектарів, до речі, належить до об’єктів так званої Смарагдової мережі.

На Волині п'ять великих водойм віддадуть в оренду для розведення риби

Смарагдова мережа (Мережа Емеральд, Emerald Network) – це система територій підвищеного природоохоронного інтересу, які містять цінні середовища для рідкісних видів флори та фауни. Підставою створення Смарагдової мережі є Бернська конвенція про охорони видів дикої флори та фауни і середовищ існування в Європі.

На Волині п'ять великих водойм віддадуть в оренду для розведення риби

Водойма схожа на штучний став площею майже 9 гектарів за межами населених пунктів Ратнівської сільської ради Луцького району також перейде в користування на правах оренди.

Теж саме чекає і об’єкт водного фонду площею 14,3 га на території Полицівської сільської ради Камінь-Каширського району.

На Волині п'ять великих водойм віддадуть в оренду для розведення риби

Три гектари водного фонду біля села Словатичі Ківерцівського району також готують до аукціону.

На Волині п'ять великих водойм віддадуть в оренду для розведення риби

Право оренди земель водного фонду продадуть на земельних торгах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: водойма. оренда, розпорядження, рибогосподарство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п'ять великих водойм віддадуть в оренду для розведення риби
Сьогодні, 15:33
В Україні розширили можливості для дистанційного навчання у школах
Сьогодні, 15:16
У Луцьку «поцілувалися» два Opel. ФОТО
Сьогодні, 14:25
Сім'ям загиблих у катастрофі Ан-26 почали перераховувати гроші
Сьогодні, 13:56
У громаді поблизу Луцька кілька днів працюватиме безкоштовний мамограф
Сьогодні, 13:27
Схожі новини
Майже 200 000 гривень: учасникам конкурсу на кращу ідею розвитку території біля Луцького замку виплатять премії Майже 200 000 гривень: учасникам конкурсу на кращу ідею розвитку території біля Луцького замку виплатять премії
04 жовтень, 16:56
У Луцьку перекриють рух транспорту частиною вулиці Ковельської У Луцьку перекриють рух транспорту частиною вулиці Ковельської
02 жовтень, 09:53
У Луцьку перекриють один із проїздів на вулицю Кравчука У Луцьку перекриють один із проїздів на вулицю Кравчука
12 вересень, 10:58
Водіїв попереджають: у Старому місті тимчасово обмежать рух транспорту Водіїв попереджають: у Старому місті тимчасово обмежать рух транспорту
11 вересень, 04:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині п'ять великих водойм віддадуть в оренду для розведення риби
Сьогодні, 15:33
 0
В Україні розширили можливості для дистанційного навчання у школах
Сьогодні, 15:16
 0
У Луцьку «поцілувалися» два Opel. ФОТО
Сьогодні, 14:25
 0
Сім'ям загиблих у катастрофі Ан-26 почали перераховувати гроші
Сьогодні, 13:56
 0
У громаді поблизу Луцька кілька днів працюватиме безкоштовний мамограф
Сьогодні, 13:27
 0
Медіа
відео
1/8