На Волині п'ять великих водойм віддадуть в оренду для розведення риби

Юрій Погуляйко підписав п’ять розпоряджень про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок водного фонду для продажу з аукціону права оренди. Це понад 80 гектарів землі і п’ять водойм в Луцькому, Рожищенському, Ківерцівському, Старовижівському та Камінь-Каширському районах.



Згідно з інформацією з текстів розпоряджень, водойми збираються віддати в оренду для рибогосподарських потреб. Хто претендує на озера наразі невідомо, пише



Чотири розпорядження опублікували на сайті Волинської ОДА 7 жовтня і одне – 13 жовтня.



За даними Публічної кадастрової карти, в оренду здадуть озеро Святе на території Навізької сільської ради Рожищенського району площею понад 4,5 га





Озеро Острівне поблизу села Любохини Старовижівського району, що має площу майже 55 гектарів, до речі, належить до об’єктів так званої Смарагдової мережі.





Смарагдова мережа (Мережа Емеральд, Emerald Network) – це система територій підвищеного природоохоронного інтересу, які містять цінні середовища для рідкісних видів флори та фауни. Підставою створення Смарагдової мережі є Бернська конвенція про охорони видів дикої флори та фауни і середовищ існування в Європі.





Водойма схожа на штучний став площею майже 9 гектарів за межами населених пунктів Ратнівської сільської ради Луцького району також перейде в користування на правах оренди.



Теж саме чекає і об’єкт водного фонду площею 14,3 га на території Полицівської сільської ради Камінь-Каширського району.





Три гектари водного фонду біля села Словатичі Ківерцівського району також готують до аукціону.





Право оренди земель водного фонду продадуть на земельних торгах.

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