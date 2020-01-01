На Волині учні 31 школи досі змушені ходити у вбиральню на вулицю. ВІДЕО





Про це Тетяна Соломіна.



Серед шкіл І-ІІІ ступеня внутрішньої вбиральні немає в одній школі - у селі Піща Шацького району. Туалетну кімнату в приміщенні школи там вже будують. Зі шкіл І-ІІ ступенів вуличні вбиральні досі діють у п'яти закладах. Решта 25 шкіл, де діти бігають до туалету на вулицю - навчальні заклади I ступеня.



Суспільне побувало у кількох навчальних закладах області. Там де теплих вбиралень немає взагалі і де їх вже будують.



У вуличний туалет Головненського ліцею, що в Любомльському районі бігають школярі із трьох корпусів навчального закладу.



Внутрішню вбиральню у ліцеї поки облаштували лише в одному з чотирьох корпусів. Цього недостатньо для 454 учнів школи, - розповів Суспільному батько чотирьох учнів ліцею Микола Скопюк.



Виконувачка обов’язків директора ліцею Алла Півень проблеми у нестачі внутрішніх туалетів не бачить.



Жінка каже: "Як такої потреби не було, бо діти звикли ходити на вулицю. Потреба була лише у туалеті внизу. Якщо розібратися, то ще не до кінця готові туалети зверху".



Вчителька ліцею Валентина Задерей розповіла, що можливості встановлення туалетів в інших корпусах немає.



"Приїжджали проєктант, оглядали всі приміщення. Якщо взяти, до прикладу, третій корпус, то там класи маленькі та встановити немає де".



Нова школа у селищі Головне, за словами педагогині Валентини Задерей, будується десять років і буде розрахована на 600 місць. Там внутрішні туалети передбачили.



У школі в селі Криничному навчається пів сотні дітей. Приміщення збудоване 1953 року. З того часу, за словами директорки, тут не облаштували внутрішніх вбиралень. Дітям доводилось бігати до туалету понад 70 метрів. А взимку, коли купа снігу — це дуже незручно, холодно. Батьки стали “бити на сполох”.



Цього року, каже директорка, у школі розпочали реконструкцію приміщення, аби зробити внутрішній туалет. Два тижні тривають ремонтні роботи.



"Треба викопати яму, відвести каналізацію стічну і змурувати її. Ще багато роботи", - каже завгосп Іван Мосійчук.



На будівництво туалету виділили кошти з Державного бюджету - 540 тисяч гривень. Зробили співфінансування з місцевого бюджету, оскільки ще на виготовлення проєктно-кошторисної документації потрібно 37 тисяч гривень.



В обласному управлінні освіти Суспільному розповіли, що для облаштування 13 туалетів у волинських школах цього року виділили понад 11 мільйонів гривень. Коли з’являться внутрішні вбиральні в решті шкіл - невідомо.



Нагадаємо, наприкінці січня батьки учнів селище Головне скаржились на умови навчання та вуличні туалети на 400 учнів, які бігали туди з чотирьох корпусів школи. Тоді начальниця районного відділу освіти Анастасія Савош казала, що облаштовувати вбиральні у приміщенні старої школи не вигідно. Бо гроші потрібні на новий освітній заклад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школи, де діти змушені бігати в туалети, під час перерви, на вулицю на Волині є. Їх в області нарахували аж 31.Про це Суспільному розповіла заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністраціїСеред шкіл І-ІІІ ступеня внутрішньої вбиральні немає в одній школі - у селі Піща Шацького району. Туалетну кімнату в приміщенні школи там вже будують. Зі шкіл І-ІІ ступенів вуличні вбиральні досі діють у п'яти закладах. Решта 25 шкіл, де діти бігають до туалету на вулицю - навчальні заклади I ступеня.Суспільне побувало у кількох навчальних закладах області. Там де теплих вбиралень немає взагалі і де їх вже будують.У вуличний туалет Головненського ліцею, що в Любомльському районі бігають школярі із трьох корпусів навчального закладу.Внутрішню вбиральню у ліцеї поки облаштували лише в одному з чотирьох корпусів. Цього недостатньо для 454 учнів школи, - розповів Суспільному батько чотирьох учнів ліцеюВиконувачка обов’язків директора ліцеюпроблеми у нестачі внутрішніх туалетів не бачить.Жінка каже: "Як такої потреби не було, бо діти звикли ходити на вулицю. Потреба була лише у туалеті внизу. Якщо розібратися, то ще не до кінця готові туалети зверху".Вчителька ліцеюрозповіла, що можливості встановлення туалетів в інших корпусах немає."Приїжджали проєктант, оглядали всі приміщення. Якщо взяти, до прикладу, третій корпус, то там класи маленькі та встановити немає де".Нова школа у селищі Головне, за словами педагогині Валентини Задерей, будується десять років і буде розрахована на 600 місць. Там внутрішні туалети передбачили.У школі в селі Криничному навчається пів сотні дітей. Приміщення збудоване 1953 року. З того часу, за словами директорки, тут не облаштували внутрішніх вбиралень. Дітям доводилось бігати до туалету понад 70 метрів. А взимку, коли купа снігу — це дуже незручно, холодно. Батьки стали “бити на сполох”.Цього року, каже директорка, у школі розпочали реконструкцію приміщення, аби зробити внутрішній туалет. Два тижні тривають ремонтні роботи."Треба викопати яму, відвести каналізацію стічну і змурувати її. Ще багато роботи", - каже завгоспНа будівництво туалету виділили кошти з Державного бюджету - 540 тисяч гривень. Зробили співфінансування з місцевого бюджету, оскільки ще на виготовлення проєктно-кошторисної документації потрібно 37 тисяч гривень.В обласному управлінні освіти Суспільному розповіли, що для облаштування 13 туалетів у волинських школах цього року виділили понад 11 мільйонів гривень. Коли з’являться внутрішні вбиральні в решті шкіл - невідомо.Нагадаємо, наприкінці січня батьки учнів селище Головне скаржились на умови навчання та вуличні туалети на 400 учнів, які бігали туди з чотирьох корпусів школи. Тоді начальниця районного відділу освітиказала, що облаштовувати вбиральні у приміщенні старої школи не вигідно. Бо гроші потрібні на новий освітній заклад.

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