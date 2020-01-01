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На Волині учні 31 школи досі змушені ходити у вбиральню на вулицю. ВІДЕО

На Волині учні 31 школи досі змушені ходити у вбиральню на вулицю. ВІДЕО
Школи, де діти змушені бігати в туалети, під час перерви, на вулицю на Волині є. Їх в області нарахували аж 31.

Про це Суспільному розповіла заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна.

Серед шкіл І-ІІІ ступеня внутрішньої вбиральні немає в одній школі - у селі Піща Шацького району. Туалетну кімнату в приміщенні школи там вже будують. Зі шкіл І-ІІ ступенів вуличні вбиральні досі діють у п'яти закладах. Решта 25 шкіл, де діти бігають до туалету на вулицю - навчальні заклади I ступеня.

Суспільне побувало у кількох навчальних закладах області. Там де теплих вбиралень немає взагалі і де їх вже будують.

У вуличний туалет Головненського ліцею, що в Любомльському районі бігають школярі із трьох корпусів навчального закладу.

Внутрішню вбиральню у ліцеї поки облаштували лише в одному з чотирьох корпусів. Цього недостатньо для 454 учнів школи, - розповів Суспільному батько чотирьох учнів ліцею Микола Скопюк.

Виконувачка обов’язків директора ліцею Алла Півень проблеми у нестачі внутрішніх туалетів не бачить.

Жінка каже: "Як такої потреби не було, бо діти звикли ходити на вулицю. Потреба була лише у туалеті внизу. Якщо розібратися, то ще не до кінця готові туалети зверху".

Вчителька ліцею Валентина Задерей розповіла, що можливості встановлення туалетів в інших корпусах немає.

"Приїжджали проєктант, оглядали всі приміщення. Якщо взяти, до прикладу, третій корпус, то там класи маленькі та встановити немає де".

Нова школа у селищі Головне, за словами педагогині Валентини Задерей, будується десять років і буде розрахована на 600 місць. Там внутрішні туалети передбачили.

У школі в селі Криничному навчається пів сотні дітей. Приміщення збудоване 1953 року. З того часу, за словами директорки, тут не облаштували внутрішніх вбиралень. Дітям доводилось бігати до туалету понад 70 метрів. А взимку, коли купа снігу — це дуже незручно, холодно. Батьки стали “бити на сполох”.

Цього року, каже директорка, у школі розпочали реконструкцію приміщення, аби зробити внутрішній туалет. Два тижні тривають ремонтні роботи.

"Треба викопати яму, відвести каналізацію стічну і змурувати її. Ще багато роботи", - каже завгосп Іван Мосійчук.

На будівництво туалету виділили кошти з Державного бюджету - 540 тисяч гривень. Зробили співфінансування з місцевого бюджету, оскільки ще на виготовлення проєктно-кошторисної документації потрібно 37 тисяч гривень.

В обласному управлінні освіти Суспільному розповіли, що для облаштування 13 туалетів у волинських школах цього року виділили понад 11 мільйонів гривень. Коли з’являться внутрішні вбиральні в решті шкіл - невідомо.

Нагадаємо, наприкінці січня батьки учнів селище Головне скаржились на умови навчання та вуличні туалети на 400 учнів, які бігали туди з чотирьох корпусів школи. Тоді начальниця районного відділу освіти Анастасія Савош казала, що облаштовувати вбиральні у приміщенні старої школи не вигідно. Бо гроші потрібні на новий освітній заклад.


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Теги: туалет, школа, учні, будівництво
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Коментарі 1
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Є один негуманний спосіб вирішення проблеми. В обласному управлінні освіти і науки, відповідних районних, міських управліннях, які досі не вирішили туалетну проблему, припинити роботу вбиралень до повного та повноцінного усунення виявленого недоліку
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