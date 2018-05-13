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На Волині магазин секонд-хенду викинув гори взуття і одягу просто на узбіччя. ВІДЕО

На Волині магазин секонд-хенду викинув гори взуття і одягу просто на узбіччя. ВІДЕО
Біля села Дубове Ковельського району магазин секонд-хенду, замість утилізації непроданого товару, просто викинув його на узбіччя.

Фото і відео цього опублікувала Наталія Тхоржевська на своїй сторінці у Facebook, пише Район.Ковель.

Серед викинутого – взуття, одяг і пакет з чеками.

«Куди власники магазинів «збувають» чи як утилізують те, що не продалось? Можна, наприклад, вивезти й викинути на узліссі неподалік одного з приміських сіл – в Дубовому, скажімо... Ще тиждень тому ця купа сміття була в рази меншою... Увагу привернуло те, що «сміття» – переважно взуття (багато – окремій сім'ї то роками треба збирати й десь те все зберігати). Зверху – кілька поліетиленових пакетів, напханих чеками (різні покупці зазначені та й вряд чи хтось вдома зберігав би такі чеки з окремого магазину та ще й в такій кількості). Поміж чеків – графік дезінфекції магазину... Що тут скажеш», – пише Наталія.



На Волині магазин секонд-хенду викинув гори взуття і одягу просто на узбіччя. ВІДЕО
На Волині магазин секонд-хенду викинув гори взуття і одягу просто на узбіччя. ВІДЕО
На Волині магазин секонд-хенду викинув гори взуття і одягу просто на узбіччя. ВІДЕО

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Теги: одяг, взуття, секонд-хенд, узлісся
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Коментарі 1
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От виродки! обкласти штрафами і заставити прибрати сміття ! А могли б безкоштовно те роздати людям. Але деж..вдавляться скоріше.
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