На Волині магазин секонд-хенду викинув гори взуття і одягу просто на узбіччя. ВІДЕО





Фото і відео цього опублікувала Наталія Тхоржевська на своїй сторінці у Facebook, пише



Серед викинутого – взуття, одяг і пакет з чеками.



«Куди власники магазинів «збувають» чи як утилізують те, що не продалось? Можна, наприклад, вивезти й викинути на узліссі неподалік одного з приміських сіл – в Дубовому, скажімо... Ще тиждень тому ця купа сміття була в рази меншою... Увагу привернуло те, що «сміття» – переважно взуття (багато – окремій сім'ї то роками треба збирати й десь те все зберігати). Зверху – кілька поліетиленових пакетів, напханих чеками (різні покупці зазначені та й вряд чи хтось вдома зберігав би такі чеки з окремого магазину та ще й в такій кількості). Поміж чеків – графік дезінфекції магазину... Що тут скажеш», – пише Наталія.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля села Дубове Ковельського району магазин секонд-хенду, замість утилізації непроданого товару, просто викинув його на узбіччя.Фото і відео цього опублікувалана своїй сторінці у Facebook, пише Район.Ковель Серед викинутого – взуття, одяг і пакет з чеками.«Куди власники магазинів «збувають» чи як утилізують те, що не продалось? Можна, наприклад, вивезти й викинути на узліссі неподалік одного з приміських сіл – в Дубовому, скажімо... Ще тиждень тому ця купа сміття була в рази меншою... Увагу привернуло те, що «сміття» – переважно взуття (багато – окремій сім'ї то роками треба збирати й десь те все зберігати). Зверху – кілька поліетиленових пакетів, напханих чеками (різні покупці зазначені та й вряд чи хтось вдома зберігав би такі чеки з окремого магазину та ще й в такій кількості). Поміж чеків – графік дезінфекції магазину... Що тут скажеш», – пише Наталія.

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