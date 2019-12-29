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До волинського музею передали книгу, яку видали у 1855 році та 100-літній ілюстрований журнал. ФОТО

До волинського музею передали книгу, яку видали у 1855 році та 100-літній ілюстрований журнал. ФОТО
Ковельський історичний музей поповнив свою колекцію експонатів новими друкованими надходженнями.

Друковані видання часів Російської імперії до музею передав Олександр Закревський. Про це інформують на сторінці закладу у facebook.

Це підручник «Медична флора або зображення вживаних лікарських рослин», під редакцією Вінклера, 1855 року, С.Петербург. У твердій картонній обкладинці, 264 аркуші, розміром 18*24,5 см. Книга ілюстрована кольоровими зображеннями лікарських рослин.

До волинського музею передали книгу, яку видали у 1855 році та 100-літній ілюстрований журнал. ФОТО
До волинського музею передали книгу, яку видали у 1855 році та 100-літній ілюстрований журнал. ФОТО
До волинського музею передали книгу, яку видали у 1855 році та 100-літній ілюстрований журнал. ФОТО
До волинського музею передали книгу, яку видали у 1855 році та 100-літній ілюстрований журнал. ФОТО

Також отримали щоденний ілюстрований літературний журнал «Всесвітні новини» (Всемірная новь), номер 27, за 6 липня 1916 року, 16 сторінок. Видавництво товариства А.А. Каспарі, Петроград.

До волинського музею передали книгу, яку видали у 1855 році та 100-літній ілюстрований журнал. ФОТО

Окрім оповідань, реклами і сатиричної рубрики, в журналі представлені фотографії із Західного фронту, які відтворюють бойові позиції і солдатський побут часів Першої світової війни.

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Теги: Ковель, музей, книги, журнал
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