До волинського музею передали книгу, яку видали у 1855 році та 100-літній ілюстрований журнал. ФОТО
Сьогодні, 17:43
Ковельський історичний музей поповнив свою колекцію експонатів новими друкованими надходженнями.
Друковані видання часів Російської імперії до музею передав Олександр Закревський. Про це інформують на сторінці закладу у facebook.
Це підручник «Медична флора або зображення вживаних лікарських рослин», під редакцією Вінклера, 1855 року, С.Петербург. У твердій картонній обкладинці, 264 аркуші, розміром 18*24,5 см. Книга ілюстрована кольоровими зображеннями лікарських рослин.
Також отримали щоденний ілюстрований літературний журнал «Всесвітні новини» (Всемірная новь), номер 27, за 6 липня 1916 року, 16 сторінок. Видавництво товариства А.А. Каспарі, Петроград.
Окрім оповідань, реклами і сатиричної рубрики, в журналі представлені фотографії із Західного фронту, які відтворюють бойові позиції і солдатський побут часів Першої світової війни.
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Друковані видання часів Російської імперії до музею передав Олександр Закревський. Про це інформують на сторінці закладу у facebook.
Це підручник «Медична флора або зображення вживаних лікарських рослин», під редакцією Вінклера, 1855 року, С.Петербург. У твердій картонній обкладинці, 264 аркуші, розміром 18*24,5 см. Книга ілюстрована кольоровими зображеннями лікарських рослин.
Також отримали щоденний ілюстрований літературний журнал «Всесвітні новини» (Всемірная новь), номер 27, за 6 липня 1916 року, 16 сторінок. Видавництво товариства А.А. Каспарі, Петроград.
Окрім оповідань, реклами і сатиричної рубрики, в журналі представлені фотографії із Західного фронту, які відтворюють бойові позиції і солдатський побут часів Першої світової війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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