Одна з волинських райлікарень перейшла у власність громади





Про це повідомила медична директорка Ківерцівської лікарні Наталія Круцько на власній сторінці у мережі, пише



Медик розповіла, що лікарня це заклад, де основною частиною доходу є кошти, які надходять від Національної служби здоров'я України за надання медичних послуг. Саме з цих коштів здійснюється оплата праці медичних працівників.



Наразі у лікарні працюють 316 працівників, з їхньої заробітної плати сплачується податок у бюджет громади.



«Так, наприклад, у 2019 році бюджет громади поповнився, за рахунок ПДФО лікарні, на 4 мільйони 225 тисяч 224 гривні, за 9 місяців 2020 року - близько на 3 мільйонів 300 тисяч гривень. Відповідно до чинного законодавства власник (Ківерцівська міська рада) має відшкодовувати витрати закладу на комунальні послуги і енергоносії, які в рік складають близько 3 200 000 грн. Проста арифметика. Після видатків на утримання лікарні у бюджеті громади залишається більше 1 мільйона гривень, які надійшли від нашого закладу. Чи є ще у власності Ківерцівської ОТГ комунальне підприємство чи заклад, який своїми податками перекриває витрати на його утримання?», – написала Наталія Круцько.



Наостанок лікарка додала, що податку лікарні, який буде надходити до бюджету громади, буде достатньо, щоб покривати необхідні витрати та дасть можливість розвивати лікарню та робити її конкурентоспроможною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Ківерцівщині зареєстрували статут комунального підприємства «Ківерцівська центральна районна лікарня Ківерцівської міської ради». Тим самим завершився процес передачі лікарні у власність громади.Про це повідомила медична директорка Ківерцівської лікарніна власній сторінці у мережі, пише Район.Ківерці Медик розповіла, що лікарня це заклад, де основною частиною доходу є кошти, які надходять від Національної служби здоров'я України за надання медичних послуг. Саме з цих коштів здійснюється оплата праці медичних працівників.Наразі у лікарні працюють 316 працівників, з їхньої заробітної плати сплачується податок у бюджет громади.«Так, наприклад, у 2019 році бюджет громади поповнився, за рахунок ПДФО лікарні, на 4 мільйони 225 тисяч 224 гривні, за 9 місяців 2020 року - близько на 3 мільйонів 300 тисяч гривень. Відповідно до чинного законодавства власник (Ківерцівська міська рада) має відшкодовувати витрати закладу на комунальні послуги і енергоносії, які в рік складають близько 3 200 000 грн. Проста арифметика. Після видатків на утримання лікарні у бюджеті громади залишається більше 1 мільйона гривень, які надійшли від нашого закладу. Чи є ще у власності Ківерцівської ОТГ комунальне підприємство чи заклад, який своїми податками перекриває витрати на його утримання?», – написала Наталія Круцько.Наостанок лікарка додала, що податку лікарні, який буде надходити до бюджету громади, буде достатньо, щоб покривати необхідні витрати та дасть можливість розвивати лікарню та робити її конкурентоспроможною.

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