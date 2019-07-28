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Одна з волинських райлікарень перейшла у власність громади

Одна з волинських райлікарень перейшла у власність громади
На Ківерцівщині зареєстрували статут комунального підприємства «Ківерцівська центральна районна лікарня Ківерцівської міської ради». Тим самим завершився процес передачі лікарні у власність громади.

Про це повідомила медична директорка Ківерцівської лікарні Наталія Круцько на власній сторінці у мережі, пише Район.Ківерці.

Медик розповіла, що лікарня це заклад, де основною частиною доходу є кошти, які надходять від Національної служби здоров'я України за надання медичних послуг. Саме з цих коштів здійснюється оплата праці медичних працівників.

Наразі у лікарні працюють 316 працівників, з їхньої заробітної плати сплачується податок у бюджет громади.

«Так, наприклад, у 2019 році бюджет громади поповнився, за рахунок ПДФО лікарні, на 4 мільйони 225 тисяч 224 гривні, за 9 місяців 2020 року - близько на 3 мільйонів 300 тисяч гривень. Відповідно до чинного законодавства власник (Ківерцівська міська рада) має відшкодовувати витрати закладу на комунальні послуги і енергоносії, які в рік складають близько 3 200 000 грн. Проста арифметика. Після видатків на утримання лікарні у бюджеті громади залишається більше 1 мільйона гривень, які надійшли від нашого закладу. Чи є ще у власності Ківерцівської ОТГ комунальне підприємство чи заклад, який своїми податками перекриває витрати на його утримання?», – написала Наталія Круцько.

Наостанок лікарка додала, що податку лікарні, який буде надходити до бюджету громади, буде достатньо, щоб покривати необхідні витрати та дасть можливість розвивати лікарню та робити її конкурентоспроможною.

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Теги: Ківерці, лікарня, громада
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