18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 18 жовтня святкують колишній командир 14-ї бригади Олександр Жакун (на фото), директор Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву міста Луцька Віктор Самчук, заслужений тренер України Микола Авраменко та голова обласної громадської організації «Волинські патріоти» Володимир Красуля.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Олексій, Григорій, Матвій.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
В цей день в 1995 році наша суверенна держава Україна офіційно увійшла до Ради Європи.
18 жовтня 2003 року вперше волинському художнику присвоїли звання народного. Ним став Олександр Байдуков (1923-2005 роки).
18 жовтня 2005 року рішенням Волинської обласної ради Володимир-Волинське педагогічне училище реорганізовано у педагогічний коледж.
18 жовтня також оголошено Європейським днем боротьби з торгівлею людьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Олексій, Григорій, Матвій.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
В цей день в 1995 році наша суверенна держава Україна офіційно увійшла до Ради Європи.
18 жовтня 2003 року вперше волинському художнику присвоїли звання народного. Ним став Олександр Байдуков (1923-2005 роки).
18 жовтня 2005 року рішенням Волинської обласної ради Володимир-Волинське педагогічне училище реорганізовано у педагогічний коледж.
18 жовтня також оголошено Європейським днем боротьби з торгівлею людьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Одна з волинських райлікарень перейшла у власність громади
17 жовтень, 23:22
На Кіровоградщині та Миколаївщині сильний вітер позривав дахи зі шкіл і будівель. ФОТО
17 жовтень, 22:51
На Волині працівники суду захворіли на коронавірус, а в установі ввели суворі карантинні обмеження
17 жовтень, 22:08