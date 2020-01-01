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18 жовтня на Волині: гортаючи календар

18 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження 18 жовтня святкують колишній командир 14-ї бригади Олександр Жакун (на фото), директор Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву міста Луцька Віктор Самчук, заслужений тренер України Микола Авраменко та голова обласної громадської організації «Волинські патріоти» Володимир Красуля.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Олексій, Григорій, Матвій.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

В цей день в 1995 році наша суверенна держава Україна офіційно увійшла до Ради Європи.

18 жовтня 2003 року вперше волинському художнику присвоїли звання народного. Ним став Олександр Байдуков (1923-2005 роки).

18 жовтня 2005 року рішенням Волинської обласної ради Володимир-Волинське педагогічне училище реорганізовано у педагогічний коледж.

18 жовтня також оголошено Європейським днем боротьби з торгівлею людьми.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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