На Волині працівники суду захворіли на коронавірус, а в установі ввели суворі карантинні обмеження





У зазначений період до приміщення суду дозволяється входити лише:



- працівникам суду, працівникам правоохоронних органів та медичних установ, служби судової охорони, військовослужбовцям Національної гвардії України;



- особам, які беруть участь у розгляді кримінальних справ, у випадку, якщо обвинувачений перебуває під вартою, та у розгляді справ, що стосуються досудового розслідування;



Також з 15 по 23 жовтня 2020 року всі справи в порядку кримінального, цивільного, адміністративного судочинства та справи з розгляду адміністративних правопорушень знімаються з розгляду, крім:



- кримінальних справ (проваджень), де обвинувачений перебуває під вартою та невідкладних слідчих дій;



- цивільних справ в порядку спрощеного провадження, заочного розгляду справ та за заявами учасників процесу про розгляд справ у їх відсутність;



- справ, що стосуються виборчого процесу;



- справ про адміністративні правопорушення, які підлягають розгляду у день надходження, а також у випадку надходження клопотань особи, щодо якої склали протокол про адміністративні правопорушення, про розгляд справи за її відсутності;



- справ про адміністративні правопорушення, в яких учасники процесу повідомлені належним чином, а у разі відкладення розгляду справи, закінчаться строки, передбачені ст. 38 КУпАП.



Судові засідання в режимі відеоконференції між Любешівським районним судом та іншими апеляційними чи місцевими судами проводитися не будуть.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з підтвердженням у Любешівському районному суді двох випадків захворювання на COVID-19, в установі з 15 по 23 жовтня 2020 року ввели суворі карантинні обмеження. Про це йдеться на сайті Судова справа У зазначений період до приміщення суду дозволяється входити лише:- працівникам суду, працівникам правоохоронних органів та медичних установ, служби судової охорони, військовослужбовцям Національної гвардії України;- особам, які беруть участь у розгляді кримінальних справ, у випадку, якщо обвинувачений перебуває під вартою, та у розгляді справ, що стосуються досудового розслідування;Також з 15 по 23 жовтня 2020 року всі справи в порядку кримінального, цивільного, адміністративного судочинства та справи з розгляду адміністративних правопорушень знімаються з розгляду, крім:- кримінальних справ (проваджень), де обвинувачений перебуває під вартою та невідкладних слідчих дій;- цивільних справ в порядку спрощеного провадження, заочного розгляду справ та за заявами учасників процесу про розгляд справ у їх відсутність;- справ, що стосуються виборчого процесу;- справ про адміністративні правопорушення, які підлягають розгляду у день надходження, а також у випадку надходження клопотань особи, щодо якої склали протокол про адміністративні правопорушення, про розгляд справи за її відсутності;- справ про адміністративні правопорушення, в яких учасники процесу повідомлені належним чином, а у разі відкладення розгляду справи, закінчаться строки, передбачені ст. 38 КУпАП.Судові засідання в режимі відеоконференції між Любешівським районним судом та іншими апеляційними чи місцевими судами проводитися не будуть.

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