На Волині працівники суду захворіли на коронавірус, а в установі ввели суворі карантинні обмеження
Сьогодні, 22:08
У зв’язку з підтвердженням у Любешівському районному суді двох випадків захворювання на COVID-19, в установі з 15 по 23 жовтня 2020 року ввели суворі карантинні обмеження. Про це йдеться на сайті Судова справа.
У зазначений період до приміщення суду дозволяється входити лише:
- працівникам суду, працівникам правоохоронних органів та медичних установ, служби судової охорони, військовослужбовцям Національної гвардії України;
- особам, які беруть участь у розгляді кримінальних справ, у випадку, якщо обвинувачений перебуває під вартою, та у розгляді справ, що стосуються досудового розслідування;
Також з 15 по 23 жовтня 2020 року всі справи в порядку кримінального, цивільного, адміністративного судочинства та справи з розгляду адміністративних правопорушень знімаються з розгляду, крім:
- кримінальних справ (проваджень), де обвинувачений перебуває під вартою та невідкладних слідчих дій;
- цивільних справ в порядку спрощеного провадження, заочного розгляду справ та за заявами учасників процесу про розгляд справ у їх відсутність;
- справ, що стосуються виборчого процесу;
- справ про адміністративні правопорушення, які підлягають розгляду у день надходження, а також у випадку надходження клопотань особи, щодо якої склали протокол про адміністративні правопорушення, про розгляд справи за її відсутності;
- справ про адміністративні правопорушення, в яких учасники процесу повідомлені належним чином, а у разі відкладення розгляду справи, закінчаться строки, передбачені ст. 38 КУпАП.
Судові засідання в режимі відеоконференції між Любешівським районним судом та іншими апеляційними чи місцевими судами проводитися не будуть.
Зображення ілюстративне
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У зазначений період до приміщення суду дозволяється входити лише:
- працівникам суду, працівникам правоохоронних органів та медичних установ, служби судової охорони, військовослужбовцям Національної гвардії України;
- особам, які беруть участь у розгляді кримінальних справ, у випадку, якщо обвинувачений перебуває під вартою, та у розгляді справ, що стосуються досудового розслідування;
Також з 15 по 23 жовтня 2020 року всі справи в порядку кримінального, цивільного, адміністративного судочинства та справи з розгляду адміністративних правопорушень знімаються з розгляду, крім:
- кримінальних справ (проваджень), де обвинувачений перебуває під вартою та невідкладних слідчих дій;
- цивільних справ в порядку спрощеного провадження, заочного розгляду справ та за заявами учасників процесу про розгляд справ у їх відсутність;
- справ, що стосуються виборчого процесу;
- справ про адміністративні правопорушення, які підлягають розгляду у день надходження, а також у випадку надходження клопотань особи, щодо якої склали протокол про адміністративні правопорушення, про розгляд справи за її відсутності;
- справ про адміністративні правопорушення, в яких учасники процесу повідомлені належним чином, а у разі відкладення розгляду справи, закінчаться строки, передбачені ст. 38 КУпАП.
Судові засідання в режимі відеоконференції між Любешівським районним судом та іншими апеляційними чи місцевими судами проводитися не будуть.
Зображення ілюстративне
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