Комп'ютерний томограф, УЗД та лабораторія: як зміниться райлікарня на Волині після реконструкції в ній приймального відділення





Завдяки підряднику, будівельній фірмі ТОВ «СМ-РЕМБУД» (м.Володимир-Волинськ), на сьогодні виконали майже половину робіт, пише



Будівельні роботи здійснюються відповідно до брендбуку, виготовленого спеціалістами Міністерства охорони здоров’я України. Це означає, що дизайн приміщення буде єдиним для всіх закладів: від кольорової гами до розташування кімнат та приміщень.





Як зазначив генеральний директор КНП «Любомльське ТМО Любомльської районної ради» Володимир Дибель, модернізація приймального відділення дасть змогу більш швидко та якісно надавати першу невідкладну допомогу, обстежити пацієнта, поставити діагноз та госпіталізувати у потрібне відділення.





«Кожен, хто звернеться на приймальне відділення, проходитиме санітарну обробку, отримає першу допомогу при ургентних випадках, огляд лікарів різних спеціальностей, зможе швидко пройти всі лабораторні та інструментальні методи обстеження. А вже потім пацієнта спрямовуватимуть у відділення, де проходитиме необхідне лікування. Зараз люди, котрі звертаються в поліклініку, змушені спочатку йти до лікаря, потім на третій поверх для здачі аналізів, на другий – на ендоскопію, перший – для обстеження на апараті УЗД чи для проходження інших обстежень, що забирає багато часу та утруднює комунікацію різних лікарів-спеціалістів між собою.



Після реконструкції приймального відділення усі найнеобхідніші першочергові послуги пацієнт отримуватиме в одному відділенні.





Тут, зокрема, буде знаходитися лабораторія, комп’ютерний томограф, ультразвукова та інша діагностична апаратура. Буде палата диференціальної діагностики для людей із невстановленим діагнозом. Працюватиме приймальне відділення цілодобово, тож має бути сучасним і комфортним для людей та медиків», – розповів Володимир Дибель.



Також, як зазначив генеральний директор, у реконструйованому відділенні, відповідно до вимог НСЗУ, передбачені палати та усі умови для людей з інвалідністю. Для автомобілів швидкої допомоги облаштовують критий утеплений тамбур та в'їзд для зручності доставки пацієнтів безпосередньо у саме приміщення приймального відділення.



Вартість реконструкції Любомльського приймального відділення становить 6,5 мільйона гривень.





«Користуючись нагодою, ми прийняли рішення за власні кошти, отримані лікарнею від НСЗУ за надані послуги, одразу утеплити другий та третій поверх корпусу, де розташовані акушерсько-гінекологічне, травматологічне та хірургічне відділення, щоб створити гарний дизайн приміщення та заощадити кошти на паливо», – зазначив Володимир Дибель.



Довідково: Проєкт «EMERGENCY 2020» передбачає стандартне облаштування приймальних відділень екстреної допомоги з однаковим оформленням, зонуванням та обладнанням на всій території країни.



У переліку обладнання – УЗД-апарат, ендоскопічне обладнання, кардіомонітори, дефібрилятор, апарат ШВЛ, лабораторне обладнання, комп’ютерний томограф, ангіограф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Любомльське ТМО Любомльської районної ради» одним з перших медзакладів Волині оголосило тендер та швидкими темпами у середині серпня розпочала роботи з реконструкції приймального відділення.Завдяки підряднику, будівельній фірмі ТОВ «СМ-РЕМБУД» (м.Володимир-Волинськ), на сьогодні виконали майже половину робіт, пише Район.Медицина з посиланням на газету «Новий погляд+».Будівельні роботи здійснюються відповідно до брендбуку, виготовленого спеціалістами Міністерства охорони здоров’я України. Це означає, що дизайн приміщення буде єдиним для всіх закладів: від кольорової гами до розташування кімнат та приміщень.Як зазначив генеральний директор КНП «Любомльське ТМО Любомльської районної ради», модернізація приймального відділення дасть змогу більш швидко та якісно надавати першу невідкладну допомогу, обстежити пацієнта, поставити діагноз та госпіталізувати у потрібне відділення.«Кожен, хто звернеться на приймальне відділення, проходитиме санітарну обробку, отримає першу допомогу при ургентних випадках, огляд лікарів різних спеціальностей, зможе швидко пройти всі лабораторні та інструментальні методи обстеження. А вже потім пацієнта спрямовуватимуть у відділення, де проходитиме необхідне лікування. Зараз люди, котрі звертаються в поліклініку, змушені спочатку йти до лікаря, потім на третій поверх для здачі аналізів, на другий – на ендоскопію, перший – для обстеження на апараті УЗД чи для проходження інших обстежень, що забирає багато часу та утруднює комунікацію різних лікарів-спеціалістів між собою.Після реконструкції приймального відділення усі найнеобхідніші першочергові послуги пацієнт отримуватиме в одному відділенні.Тут, зокрема, буде знаходитися лабораторія, комп’ютерний томограф, ультразвукова та інша діагностична апаратура. Буде палата диференціальної діагностики для людей із невстановленим діагнозом. Працюватиме приймальне відділення цілодобово, тож має бути сучасним і комфортним для людей та медиків», – розповів Володимир Дибель.Також, як зазначив генеральний директор, у реконструйованому відділенні, відповідно до вимог НСЗУ, передбачені палати та усі умови для людей з інвалідністю. Для автомобілів швидкої допомоги облаштовують критий утеплений тамбур та в'їзд для зручності доставки пацієнтів безпосередньо у саме приміщення приймального відділення.Вартість реконструкції Любомльського приймального відділення становить 6,5 мільйона гривень.«Користуючись нагодою, ми прийняли рішення за власні кошти, отримані лікарнею від НСЗУ за надані послуги, одразу утеплити другий та третій поверх корпусу, де розташовані акушерсько-гінекологічне, травматологічне та хірургічне відділення, щоб створити гарний дизайн приміщення та заощадити кошти на паливо», – зазначив Володимир Дибель.Проєкт «EMERGENCY 2020» передбачає стандартне облаштування приймальних відділень екстреної допомоги з однаковим оформленням, зонуванням та обладнанням на всій території країни.У переліку обладнання – УЗД-апарат, ендоскопічне обладнання, кардіомонітори, дефібрилятор, апарат ШВЛ, лабораторне обладнання, комп’ютерний томограф, ангіограф.

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