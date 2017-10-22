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До Луцька на фестиваль бойових мистецтв приїхали бійці з Італії. ФОТО

До Луцька на фестиваль бойових мистецтв приїхали бійці з Італії. ФОТО
Сьогодні, 17 жовтня, спортсмени різного віку в запеклих двобоях демонстрували, що таке справжня звитяга та мужність.

Атлетів зібрала в обласному центрі участь у Фестивалі бойових мистецтв «Козацька слава», присвяченому Дню захисника України. Про це інформує ІА «Волинські новини».

Приємно, що до свята приєдналися й закордонні гості. Так, окрім збірних Донецької, Хмельницької, Київської, Одеської, Вінницької та Волинської областей, у двобоях зійшлися й воїни з Італії (місто Брешіа).

Шоу-програма спортивного фестивалю вражала насиченою програмою та яскравими виступами. Паралельно з двобоями гості свята мали нагоду роздивитися обладунки лицарів волинської Аyna Bera, повправлятися у володінні зброєю, дізнатися цікаві факти з життя стародавніх та сучасних воїнів, зробити пам’ятні світлини у тематичних фотозонах.

До Луцька на фестиваль бойових мистецтв приїхали бійці з Італії. ФОТО
До Луцька на фестиваль бойових мистецтв приїхали бійці з Італії. ФОТО
До Луцька на фестиваль бойових мистецтв приїхали бійці з Італії. ФОТО
До Луцька на фестиваль бойових мистецтв приїхали бійці з Італії. ФОТО
До Луцька на фестиваль бойових мистецтв приїхали бійці з Італії. ФОТО
До Луцька на фестиваль бойових мистецтв приїхали бійці з Італії. ФОТО

Справжньою окрасою Фестивалю стали показові виступи учасників клубів «Спас» та «Герць». Вони власним прикладом продемонстрували, що справжня козацька звитяга та завзяття не залежать від віку та статі. Головне – наполегливість і бажання стати здоровішим.
До Луцька на фестиваль бойових мистецтв приїхали бійці з Італії. ФОТО
До Луцька на фестиваль бойових мистецтв приїхали бійці з Італії. ФОТО
До Луцька на фестиваль бойових мистецтв приїхали бійці з Італії. ФОТО
До Луцька на фестиваль бойових мистецтв приїхали бійці з Італії. ФОТО
До Луцька на фестиваль бойових мистецтв приїхали бійці з Італії. ФОТО

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Теги: козацька слава, бойові мистецтва, фестиваль
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