До Луцька на фестиваль бойових мистецтв приїхали бійці з Італії. ФОТО





Атлетів зібрала в обласному центрі участь у Фестивалі бойових мистецтв «Козацька слава», присвяченому Дню захисника України. Про це інформує



Приємно, що до свята приєдналися й закордонні гості. Так, окрім збірних Донецької, Хмельницької, Київської, Одеської, Вінницької та Волинської областей, у двобоях зійшлися й воїни з Італії (місто Брешіа).



Шоу-програма спортивного фестивалю вражала насиченою програмою та яскравими виступами. Паралельно з двобоями гості свята мали нагоду роздивитися обладунки лицарів волинської Аyna Bera, повправлятися у володінні зброєю, дізнатися цікаві факти з життя стародавніх та сучасних воїнів, зробити пам’ятні світлини у тематичних фотозонах.





Справжньою окрасою Фестивалю стали показові виступи учасників клубів «Спас» та «Герць». Вони власним прикладом продемонстрували, що справжня козацька звитяга та завзяття не залежать від віку та статі. Головне – наполегливість і бажання стати здоровішим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 17 жовтня, спортсмени різного віку в запеклих двобоях демонстрували, що таке справжня звитяга та мужність.Атлетів зібрала в обласному центрі участь у Фестивалі бойових мистецтв «Козацька слава», присвяченому Дню захисника України. Про це інформує ІА «Волинські новини» Приємно, що до свята приєдналися й закордонні гості. Так, окрім збірних Донецької, Хмельницької, Київської, Одеської, Вінницької та Волинської областей, у двобоях зійшлися й воїни з Італії (місто Брешіа).Шоу-програма спортивного фестивалю вражала насиченою програмою та яскравими виступами. Паралельно з двобоями гості свята мали нагоду роздивитися обладунки лицарів волинської Аyna Bera, повправлятися у володінні зброєю, дізнатися цікаві факти з життя стародавніх та сучасних воїнів, зробити пам’ятні світлини у тематичних фотозонах.Справжньою окрасою Фестивалю стали показові виступи учасників клубів «Спас» та «Герць». Вони власним прикладом продемонстрували, що справжня козацька звитяга та завзяття не залежать від віку та статі. Головне – наполегливість і бажання стати здоровішим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію