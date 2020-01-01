У місті на Волині на перехресті зіткнулись бус та легковик. ФОТО





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За словами свідків, водій Аudi їхав зі сторони першої шахти і повертав праворуч на перехресті, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з бусом.



На місці працює поліція. Водій Аudi відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на перехресті біля автостанції чергова ДТП - зіткнулись автомобіль Аudi та бус Renault.Про це повідомляє Нововолинськ інфо За словами свідків, водій Аudi їхав зі сторони першої шахти і повертав праворуч на перехресті, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з бусом.На місці працює поліція. Водій Аudi відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові.

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