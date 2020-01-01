У місті на Волині на перехресті зіткнулись бус та легковик. ФОТО
Сьогодні, 21:23
У Нововолинську на перехресті біля автостанції чергова ДТП - зіткнулись автомобіль Аudi та бус Renault.
Про це повідомляє Нововолинськ інфо.
За словами свідків, водій Аudi їхав зі сторони першої шахти і повертав праворуч на перехресті, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з бусом.
На місці працює поліція. Водій Аudi відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові.
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Про це повідомляє Нововолинськ інфо.
За словами свідків, водій Аudi їхав зі сторони першої шахти і повертав праворуч на перехресті, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з бусом.
На місці працює поліція. Водій Аudi відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові.
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