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У місті на Волині на перехресті зіткнулись бус та легковик. ФОТО

У місті на Волині на перехресті зіткнулись бус та легковик. ФОТО
У Нововолинську на перехресті біля автостанції чергова ДТП - зіткнулись автомобіль Аudi та бус Renault.

Про це повідомляє Нововолинськ інфо.

За словами свідків, водій Аudi їхав зі сторони першої шахти і повертав праворуч на перехресті, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з бусом.

На місці працює поліція. Водій Аudi відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові.

У місті на Волині на перехресті зіткнулись бус та легковик. ФОТО
У місті на Волині на перехресті зіткнулись бус та легковик. ФОТО
У місті на Волині на перехресті зіткнулись бус та легковик. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, аварія, перехрестя
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