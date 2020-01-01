У Луцьку запрацювала централізована аварійно-диспетчерська служба «Волиньгазу». ВІДЕО





Віднині усі дзвінки з різних куточків Волині надходитимуть на короткий номер 104, йдеться в сюжеті



"Це дозволить швидко, надійно та своєчасно реагувати на виклики", - наголосив голова правління АТ "Волингаз" Мирослав Коротя.



Це перша в Україні централізована аварійно-диспетчерська служба такого формату, тож на відкриття приїхали і фахівці з інших міст, аби перейняти досвід колег.



Диспетчерська розділена на дві частини: в одній працюють оператори, в іншій - диспетчери.



Функція оператора - відповісти на дзвінок, прийняти та оформити аварійну заявку. Функція диспетчера відправити аварійну бригаду за місцем події, яке вказане у заявці.



Виклики приймають близько хвилини, а диспетчери на спеціальній цифровій мапі спостерігатимуть за місцем розташування аварійних бригад, а відтак на виклик відправлять ту, яка перебуває найближче до місця події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку запрацювала оновлена служба 104. Окрім нового приміщення змінили й підхід до оформлення екстрених викликів.Віднині усі дзвінки з різних куточків Волині надходитимуть на короткий номер 104, йдеться в сюжеті 12 каналу "Це дозволить швидко, надійно та своєчасно реагувати на виклики", - наголосив голова правління АТ "Волингаз"Це перша в Україні централізована аварійно-диспетчерська служба такого формату, тож на відкриття приїхали і фахівці з інших міст, аби перейняти досвід колег.Диспетчерська розділена на дві частини: в одній працюють оператори, в іншій - диспетчери.Функція оператора - відповісти на дзвінок, прийняти та оформити аварійну заявку. Функція диспетчера відправити аварійну бригаду за місцем події, яке вказане у заявці.Виклики приймають близько хвилини, а диспетчери на спеціальній цифровій мапі спостерігатимуть за місцем розташування аварійних бригад, а відтак на виклик відправлять ту, яка перебуває найближче до місця події.

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