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У Луцьку запрацювала централізована аварійно-диспетчерська служба «Волиньгазу». ВІДЕО

У Луцьку запрацювала централізована аварійно-диспетчерська служба «Волиньгазу». ВІДЕО
У Луцьку запрацювала оновлена служба 104. Окрім нового приміщення змінили й підхід до оформлення екстрених викликів.

Віднині усі дзвінки з різних куточків Волині надходитимуть на короткий номер 104, йдеться в сюжеті 12 каналу.

"Це дозволить швидко, надійно та своєчасно реагувати на виклики", - наголосив голова правління АТ "Волингаз" Мирослав Коротя.

Це перша в Україні централізована аварійно-диспетчерська служба такого формату, тож на відкриття приїхали і фахівці з інших міст, аби перейняти досвід колег.

Диспетчерська розділена на дві частини: в одній працюють оператори, в іншій - диспетчери.

Функція оператора - відповісти на дзвінок, прийняти та оформити аварійну заявку. Функція диспетчера відправити аварійну бригаду за місцем події, яке вказане у заявці.

Виклики приймають близько хвилини, а диспетчери на спеціальній цифровій мапі спостерігатимуть за місцем розташування аварійних бригад, а відтак на виклик відправлять ту, яка перебуває найближче до місця події.


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Теги: Волиньгаз, аварійна, диспетчерська служба
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