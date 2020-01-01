У Луцьку запрацювала централізована аварійно-диспетчерська служба «Волиньгазу». ВІДЕО
Сьогодні, 01:17
У Луцьку запрацювала оновлена служба 104. Окрім нового приміщення змінили й підхід до оформлення екстрених викликів.
Віднині усі дзвінки з різних куточків Волині надходитимуть на короткий номер 104, йдеться в сюжеті 12 каналу.
"Це дозволить швидко, надійно та своєчасно реагувати на виклики", - наголосив голова правління АТ "Волингаз" Мирослав Коротя.
Це перша в Україні централізована аварійно-диспетчерська служба такого формату, тож на відкриття приїхали і фахівці з інших міст, аби перейняти досвід колег.
Диспетчерська розділена на дві частини: в одній працюють оператори, в іншій - диспетчери.
Функція оператора - відповісти на дзвінок, прийняти та оформити аварійну заявку. Функція диспетчера відправити аварійну бригаду за місцем події, яке вказане у заявці.
Виклики приймають близько хвилини, а диспетчери на спеціальній цифровій мапі спостерігатимуть за місцем розташування аварійних бригад, а відтак на виклик відправлять ту, яка перебуває найближче до місця події.
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Віднині усі дзвінки з різних куточків Волині надходитимуть на короткий номер 104, йдеться в сюжеті 12 каналу.
"Це дозволить швидко, надійно та своєчасно реагувати на виклики", - наголосив голова правління АТ "Волингаз" Мирослав Коротя.
Це перша в Україні централізована аварійно-диспетчерська служба такого формату, тож на відкриття приїхали і фахівці з інших міст, аби перейняти досвід колег.
Диспетчерська розділена на дві частини: в одній працюють оператори, в іншій - диспетчери.
Функція оператора - відповісти на дзвінок, прийняти та оформити аварійну заявку. Функція диспетчера відправити аварійну бригаду за місцем події, яке вказане у заявці.
Виклики приймають близько хвилини, а диспетчери на спеціальній цифровій мапі спостерігатимуть за місцем розташування аварійних бригад, а відтак на виклик відправлять ту, яка перебуває найближче до місця події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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