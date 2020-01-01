На Волині псевдомінер постав перед судом
Сьогодні, 03:42
На Волині чоловік, який є інвалідом третьої групи, подзвонив у поліцію та повідомив неправдиву інформацію про те, що він заклав вибухівку. За рішенням суду телефонний терорист отримав два роки умовного покарання.
Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Так, 27 липня в селі Гораймівка Маневицького району волинянин, будучи п’яним, повідомив в ГУНП у Волинській області неправдиву інформацію про закладення ним вибухівки, що загрожувало загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.
Відзначимо, що телефонний терорист є інвалідом ІІІ групи та має на утриманні троє малолітніх дітей.
Під час досудового розслідування прокурор та «терорист» уклали угоду про визнання винуватості.
Суд угоду затвердив, призначивши чоловіку покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на два роки умовного.
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Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Так, 27 липня в селі Гораймівка Маневицького району волинянин, будучи п’яним, повідомив в ГУНП у Волинській області неправдиву інформацію про закладення ним вибухівки, що загрожувало загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.
Відзначимо, що телефонний терорист є інвалідом ІІІ групи та має на утриманні троє малолітніх дітей.
Під час досудового розслідування прокурор та «терорист» уклали угоду про визнання винуватості.
Суд угоду затвердив, призначивши чоловіку покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на два роки умовного.
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