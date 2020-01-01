вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині псевдомінер постав перед судом

На Волині псевдомінер постав перед судом
На Волині чоловік, який є інвалідом третьої групи, подзвонив у поліцію та повідомив неправдиву інформацію про те, що він заклав вибухівку. За рішенням суду телефонний терорист отримав два роки умовного покарання.

Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".

Так, 27 липня в селі Гораймівка Маневицького району волинянин, будучи п’яним, повідомив в ГУНП у Волинській області неправдиву інформацію про закладення ним вибухівки, що загрожувало загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

Відзначимо, що телефонний терорист є інвалідом ІІІ групи та має на утриманні троє малолітніх дітей.

Під час досудового розслідування прокурор та «терорист» уклали угоду про визнання винуватості.

Суд угоду затвердив, призначивши чоловіку покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши його на два роки умовного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: псевдомінер, суд, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині псевдомінер постав перед судом
Сьогодні, 03:42
У США вперше за майже 70 років стратять жінку
Сьогодні, 02:46
У Луцьку запрацювала централізована аварійно-диспетчерська служба «Волиньгазу». ВІДЕО
Сьогодні, 01:17
Окупанти чотири рази порушили «тишу» на Донбасі, стріляли з гранатометів
Сьогодні, 00:35
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Луцьку двоє хуліганок побили дівчину, у неї лопнула барабанна перетинка У Луцьку двоє хуліганок побили дівчину, у неї лопнула барабанна перетинка
12 жовтень, 06:30
На Волині п'яна жінка вдарила патрульну кулаком в обличчя На Волині п'яна жінка вдарила патрульну кулаком в обличчя
02 жовтень, 22:46
Під Луцьком водій, який перевозив деревину без документів, хотів відкупитись від поліцейських Під Луцьком водій, який перевозив деревину без документів, хотів відкупитись від поліцейських
01 жовтень, 08:19
Волинянин розбив голову односельчанину, якого запідозрив у крадіжці Волинянин розбив голову односельчанину, якого запідозрив у крадіжці
28 вересень, 05:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині псевдомінер постав перед судом
Сьогодні, 03:42
 0
У США вперше за майже 70 років стратять жінку
Сьогодні, 02:46
 0
У Луцьку запрацювала централізована аварійно-диспетчерська служба «Волиньгазу». ВІДЕО
Сьогодні, 01:17
 0
Окупанти чотири рази порушили «тишу» на Донбасі, стріляли з гранатометів
Сьогодні, 00:35
 0
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8