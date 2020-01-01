Працівники луцького пологового отримуватимуть 300% доплат за роботу з «ковідними» хворими

Володимир Лотвін розповів про ситуацію з пологовим будинком, де планують обладнати шпиталь для хворих на коронавірус.



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Нагадаємо, 15 жовтня депутати Луцької міської ради погодили



Посадовець каже, що акушерський корпус, де й планують облаштувати інфекційний шпиталь, знаходиться вглибині двору, там на першому поверсі з початку пандемії надавали допомогу вагітним жінкам із коронавірусом. Цей заклад входить до переліку «ковідних» медустанов. Гінекологічний, куди перенесуть пологове відділення, розташований окремо. Наполягає, пацієнти з цих корпусів не контактуватимуть між собою.



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«У Луцьку ситуація складна. Не залишилося місць для госпіталізації хворих на коронавірус. Тож на другому, третьому та четвертому поверсі акушерського корпусу вирішили облаштувати додаткові місця для таких пацієнтів. Тут є окремий вхід, заїзд, і вагітні, яким надають допомогу у гінекологічному корпусі, не перетинатимуться з інфікованими, яких прийматимуть в акушерському, перехід між корпусами перекриють», – каже Володимир Лотвін.



За словами начальника міського управління охорони здоров’я, в Луцьку обирали з-поміж двох комунальних закладів, який саме перепрофілюють під інфекційний шпиталь: пологового будинку та міська лікарня.



Оскільки в міській лікарні надають ургентну допомогу та наразі триває будівництво приймального відділення, немає можливості перепрофілювати цей заклад, каже Володимир Лотвін.



«Інфекційний шпиталь у пологовому будинку – крайній варіант. Рішення непопулярне, але по-іншому не можна. На рівні області зараз розглядають перепрофілювання тубдиспансеру та госпіталю ветеранів. У пологовому будинку наразі є 64 кисневі точки, тож заклад можна швидко переобладнати. Працівників акушерського корпусу теж ніхто не буде звільняти, вони працюватимуть у перепрофільованому закладі та отримувати 300% надбавки за роботу з «ковідними» хворими», – додав головний медик Луцька.



Посадовець додає, що на подібний крок пішли й у Вінниці, переобладнавши один із пологових будинків під інфекційний шпиталь.

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