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У Луцьку 19 жовтня мешканці чотирьох вулиць сидітимуть без світла

У Луцьку 19 жовтня мешканці чотирьох вулиць сидітимуть без світла
Повідомили, на яких луцьких вулицях у понеділок, 19 жовтня, не буде електропостачання.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, 19 жовтня, з 9:00 до 17:00 вимкнуть електроенергію за такими адресами: вул. Сосюри, Марцинюка, Ківерцівська, Стуса.

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Теги: світло, відключення
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