У Луцьку 19 жовтня мешканці чотирьох вулиць сидітимуть без світла





Про це йдеться на сайті Луцькради.



У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, 19 жовтня, з 9:00 до 17:00 вимкнуть електроенергію за такими адресами: вул. Сосюри, Марцинюка, Ківерцівська, Стуса.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, на яких луцьких вулицях у понеділок, 19 жовтня, не буде електропостачання.Про це йдеться на сайті Луцькради.У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, 19 жовтня, з 9:00 до 17:00 вимкнуть електроенергію за такими адресами: вул. Сосюри, Марцинюка, Ківерцівська, Стуса.Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюють за вашою адресою, рекомендують підписуватися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram ( Назар CityBot).

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