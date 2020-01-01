У місті на Волині склали 70 протоколів на порушників карантинних обмежень

У Володимирі-Волинському правоохоронці склали 70 адміністративних протоколів, передбачених ст. 44-3 КУпАП, щодо порушень карантинних обмежень.Порушники можуть сплатити від 17 до 34 тисяч гривень штрафу, інформують на сторінці міського відділення поліції у фейсбуці.До відповідальності притягнули суб’єктів господарювання, перевізників, жителів міста та району, які відмовилися дотримуватись встановлених правил у приміщеннях торгових закладів чи салонах громадського транспорту.Вже з початку місяця склали 9 адміністративних протоколів передбачених ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чотири з них направили до суду для прийняття рішення.