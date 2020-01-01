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Показали перші поштові листівки Олики початку 20 століття

Показали перші поштові листівки Олики початку 20 століття
Відомий краєзнавець показав, якою була Олика на поштівках на початку 20 століття.

Світлини опублікував на своїй сторінці у фейсбуці Віктор Літевчук, передає Район.Історія.

Серія із дев'яти листівок, на яких зображені костел і види замку в Олиці, надрукована у 1903-1904 роках і вирізняється цікавими сюжетами та високою якістю друку.

Ці листівки відправив князь Януш Раздивілл до сестри Марії Потоцької. Можливо, листівки були замовленні у поважному видавництві для власного використання родиною Радзивіллів. Варто зазначити, що листівки цієї серії до інших відправників не траплялися.
Показали перші поштові листівки Олики початку 20 століття
Показали перші поштові листівки Олики початку 20 століття
Показали перші поштові листівки Олики початку 20 століття
Показали перші поштові листівки Олики початку 20 століття
Показали перші поштові листівки Олики початку 20 століття
Показали перші поштові листівки Олики початку 20 століття
Показали перші поштові листівки Олики початку 20 століття
Показали перші поштові листівки Олики початку 20 століття
Показали перші поштові листівки Олики початку 20 століття
Показали перші поштові листівки Олики початку 20 століття



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Теги: листівки, Олика
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