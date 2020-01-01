Показали перші поштові листівки Олики початку 20 століття
Сьогодні, 17:50
Відомий краєзнавець показав, якою була Олика на поштівках на початку 20 століття.
Світлини опублікував на своїй сторінці у фейсбуці Віктор Літевчук, передає Район.Історія.
Серія із дев'яти листівок, на яких зображені костел і види замку в Олиці, надрукована у 1903-1904 роках і вирізняється цікавими сюжетами та високою якістю друку.
Ці листівки відправив князь Януш Раздивілл до сестри Марії Потоцької. Можливо, листівки були замовленні у поважному видавництві для власного використання родиною Радзивіллів. Варто зазначити, що листівки цієї серії до інших відправників не траплялися.
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Світлини опублікував на своїй сторінці у фейсбуці Віктор Літевчук, передає Район.Історія.
Серія із дев'яти листівок, на яких зображені костел і види замку в Олиці, надрукована у 1903-1904 роках і вирізняється цікавими сюжетами та високою якістю друку.
Ці листівки відправив князь Януш Раздивілл до сестри Марії Потоцької. Можливо, листівки були замовленні у поважному видавництві для власного використання родиною Радзивіллів. Варто зазначити, що листівки цієї серії до інших відправників не траплялися.
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