18 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони





Відомо, що в ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована Клавдієм – благочестивою і доброю людиною. Харитина увірувала в Христа, після чого вирішила присвятити служінню йому своє життя, пише



Клавдій ж любив дівчину, як рідну дочку, підтримував її релігійні переконання і навіть побудував для неї будинок, оскільки Харитина дуже хотіла жити в самоті, щоб мати сили і час для молитви.



Для багатьох віруючих Харитина стала прикладом зразкового християнина, і багато завдяки їй також увірували в Христа. Але одного разу Харитину обмовили язичники, в результаті чого вона постала перед судом. Приниження і моральні тортури не змусили Харитину відмовитися від своїх релігійних переконань, в результаті чого вона була страчена.



Традиції та звичаї на 18 жовтня



До цього дня треба було завершити всі городньо-польові роботи. «Харитина – перша холстина», «Харитина – вічна ткаля», «Харитина ткала, пряла – весь будинок одягала» – говорили один одному баби і сідали за ткацькі верстати, а дівчата – за рукоділля.

Нитка, виткана в цей день, вважалася «життєдайною». Її пов’язували на ліве зап’ястя від вроків і від пристріту.

Не сиділи без діла і чоловіки – у цей день вони починали катати вовну на валянки.

Вважалося, якщо сніг не впаде — зима не скоро настане. На березах і дубах листя залишаються — до суворої зими. Клацання і тріск дерев восени — на гарну погоду. Також туман, що зникає після сходу сонця, також віщує гарну погоду.

Більшість сновидінь у цей день обіцяють великий прибуток або можливість придбати те, про що ви давно мріяли, але не могли дозволити в силу різних причин.



Народні прикмети на 18 жовтня



Якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.

Безвітря обіцяє похолодання.

Відстав на Харитину від ночі день – запнувся валянком за пень.

Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане.

На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.

Осіння ніч на дванадцяти підводах їде (довга).

Клацання і тріск дерев восени – на гарну погоду.

Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.

Птах дружно відлітає на південь – до суворої зими.



Що не можна робити сьогодні



У цей час не рекомендується святкувати весілля та влаштовувати гучні забави.

Також у цей день не можна ходити до лісу, особливо, якщо ви плануєте вирушити наодинці.

Сьогодні не можна сваритися з близькими та друзями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У церкві 18 жовтня вшановується пам’ять святої мучениці Харитини, яка постраждала за віру в місті Понте приблизно в IV столітті.Відомо, що в ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована Клавдієм – благочестивою і доброю людиною. Харитина увірувала в Христа, після чого вирішила присвятити служінню йому своє життя, пише Главком Клавдій ж любив дівчину, як рідну дочку, підтримував її релігійні переконання і навіть побудував для неї будинок, оскільки Харитина дуже хотіла жити в самоті, щоб мати сили і час для молитви.Для багатьох віруючих Харитина стала прикладом зразкового християнина, і багато завдяки їй також увірували в Христа. Але одного разу Харитину обмовили язичники, в результаті чого вона постала перед судом. Приниження і моральні тортури не змусили Харитину відмовитися від своїх релігійних переконань, в результаті чого вона була страчена.До цього дня треба було завершити всі городньо-польові роботи. «Харитина – перша холстина», «Харитина – вічна ткаля», «Харитина ткала, пряла – весь будинок одягала» – говорили один одному баби і сідали за ткацькі верстати, а дівчата – за рукоділля.Нитка, виткана в цей день, вважалася «життєдайною». Її пов’язували на ліве зап’ястя від вроків і від пристріту.Не сиділи без діла і чоловіки – у цей день вони починали катати вовну на валянки.Вважалося, якщо сніг не впаде — зима не скоро настане. На березах і дубах листя залишаються — до суворої зими. Клацання і тріск дерев восени — на гарну погоду. Також туман, що зникає після сходу сонця, також віщує гарну погоду.Більшість сновидінь у цей день обіцяють великий прибуток або можливість придбати те, про що ви давно мріяли, але не могли дозволити в силу різних причин.Якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.Безвітря обіцяє похолодання.Відстав на Харитину від ночі день – запнувся валянком за пень.Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане.На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.Осіння ніч на дванадцяти підводах їде (довга).Клацання і тріск дерев восени – на гарну погоду.Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.Птах дружно відлітає на південь – до суворої зими.У цей час не рекомендується святкувати весілля та влаштовувати гучні забави.Також у цей день не можна ходити до лісу, особливо, якщо ви плануєте вирушити наодинці.Сьогодні не можна сваритися з близькими та друзями.

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