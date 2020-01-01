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18 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

18 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У церкві 18 жовтня вшановується пам’ять святої мучениці Харитини, яка постраждала за віру в місті Понте приблизно в IV столітті.

Відомо, що в ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована Клавдієм – благочестивою і доброю людиною. Харитина увірувала в Христа, після чого вирішила присвятити служінню йому своє життя, пише Главком.

Клавдій ж любив дівчину, як рідну дочку, підтримував її релігійні переконання і навіть побудував для неї будинок, оскільки Харитина дуже хотіла жити в самоті, щоб мати сили і час для молитви.

Для багатьох віруючих Харитина стала прикладом зразкового християнина, і багато завдяки їй також увірували в Христа. Але одного разу Харитину обмовили язичники, в результаті чого вона постала перед судом. Приниження і моральні тортури не змусили Харитину відмовитися від своїх релігійних переконань, в результаті чого вона була страчена.

Традиції та звичаї на 18 жовтня

До цього дня треба було завершити всі городньо-польові роботи. «Харитина – перша холстина», «Харитина – вічна ткаля», «Харитина ткала, пряла – весь будинок одягала» – говорили один одному баби і сідали за ткацькі верстати, а дівчата – за рукоділля.
Нитка, виткана в цей день, вважалася «життєдайною». Її пов’язували на ліве зап’ястя від вроків і від пристріту.
Не сиділи без діла і чоловіки – у цей день вони починали катати вовну на валянки.
Вважалося, якщо сніг не впаде — зима не скоро настане. На березах і дубах листя залишаються — до суворої зими. Клацання і тріск дерев восени — на гарну погоду. Також туман, що зникає після сходу сонця, також віщує гарну погоду.
Більшість сновидінь у цей день обіцяють великий прибуток або можливість придбати те, про що ви давно мріяли, але не могли дозволити в силу різних причин.

Народні прикмети на 18 жовтня

Якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.
Безвітря обіцяє похолодання.
Відстав на Харитину від ночі день – запнувся валянком за пень.
Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане.
На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.
Осіння ніч на дванадцяти підводах їде (довга).
Клацання і тріск дерев восени – на гарну погоду.
Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.
Птах дружно відлітає на південь – до суворої зими.

Що не можна робити сьогодні

У цей час не рекомендується святкувати весілля та влаштовувати гучні забави.
Також у цей день не можна ходити до лісу, особливо, якщо ви плануєте вирушити наодинці.
Сьогодні не можна сваритися з близькими та друзями.

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Теги: свято, прикмети
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