П’яний волинянин хибно повідомив, що йому загрожує небезпека
Сьогодні, 16:59
191 хибний виклик поліції здійснили жителі Маневицького району з початку 2020 року.
Про це повідомляє відділ поліції у фейсбуці.
Для прикладу, на спецлінію «102» зателефонував чоловік, який повідомив, що йому загрожує небезпека. На виклик оперативно здійснив виїзд екіпаж патрульних.
З’ясувалась, що чоловік зробив виклик у стані сильного алкогольного сп’яніння і насправді йому нічого не загрожувало.
На громадянина патрульні винесли постанову по справі про адміністративне правопорушення за ст. 183 КУпАП (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).
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Про це повідомляє відділ поліції у фейсбуці.
Для прикладу, на спецлінію «102» зателефонував чоловік, який повідомив, що йому загрожує небезпека. На виклик оперативно здійснив виїзд екіпаж патрульних.
З’ясувалась, що чоловік зробив виклик у стані сильного алкогольного сп’яніння і насправді йому нічого не загрожувало.
На громадянина патрульні винесли постанову по справі про адміністративне правопорушення за ст. 183 КУпАП (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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