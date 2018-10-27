П’яний волинянин хибно повідомив, що йому загрожує небезпека

191 хибний виклик поліції здійснили жителі Маневицького району з початку 2020 року.Про це повідомляє відділ поліції у фейсбуці.Для прикладу, на спецлінію «102» зателефонував чоловік, який повідомив, що йому загрожує небезпека. На виклик оперативно здійснив виїзд екіпаж патрульних.З’ясувалась, що чоловік зробив виклик у стані сильного алкогольного сп’яніння і насправді йому нічого не загрожувало.На громадянина патрульні винесли постанову по справі про адміністративне правопорушення за ст. 183 КУпАП (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).