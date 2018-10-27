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П’яний волинянин хибно повідомив, що йому загрожує небезпека

П’яний волинянин хибно повідомив, що йому загрожує небезпека
191 хибний виклик поліції здійснили жителі Маневицького району з початку 2020 року.

Про це повідомляє відділ поліції у фейсбуці.

Для прикладу, на спецлінію «102» зателефонував чоловік, який повідомив, що йому загрожує небезпека. На виклик оперативно здійснив виїзд екіпаж патрульних.

З’ясувалась, що чоловік зробив виклик у стані сильного алкогольного сп’яніння і насправді йому нічого не загрожувало.

На громадянина патрульні винесли постанову по справі про адміністративне правопорушення за ст. 183 КУпАП (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).

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Теги: виклик, поліція
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