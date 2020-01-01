У Луцьку таксі викликали для двох дорослих і мертвої дитини





Про це



«13 жовтня о 16:35 годині до диспетчерської частини нашого таксі надійшло моторошне замовлення. З поміткою «багаж» та «економ-клас» просили транспортувати із моргу, що на вулиці Стефаника у Луцьку до села Топільного у Рожищенському районі двох дорослих та тіло дитини. Оскільки у замовленні не було вказано, що потрібно подати автомобіль з кузовом «універсал», як це, зазвичай, буває, коли перевозять великогабаритний багаж, то можна припустити, що тіло дитини перевозили у салоні. За п’ять років моєї роботи у таксі, таке замовлення бачу в ефірі вперше. Ймовірно, послуги ритуальної служби виявились замовникам не по кишені. Сумно це усвідомлювати...» – зазначив інформатор.



Інформацію підтвердили й у служби таксі.



«Справді, таке замовлення мало місце 13 жовтня. Замовники просили відвезти тіло дитини із Луцька до села Топільного у Рожищенському районі. Ймовірно, для поховання. Наш працівник з розумінням віднісся до ситуації і виконав це замовлення», – повідомили у службі.



Тим часом як повідомив односельчанин сім’ї, у якій померла дитина, 14 жовтня на місцевому кладовищі й справді ховали тримісячне немовля. Однак, чоловік зазначив, що про причину смерті дитини йому нічого невідомо.



Односельчани розповідають, що дитинка народилась в не зовсім благополучній сім’ї. Від народження дитина мала низку хвороб, в тому числі і порок серця. Мама від операції відмовилась, мотивуючи це відсутністю коштів на дороговартісне лікування. Коли дитині стало зле, їй викликали швидку, проте врятувати маля не вдалося – дитина померла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До диспетчерської служби таксі у Луцьку надійшло незвичне замовлення - замовник просив відвезти з Луцька до села Топільне Рожищенського району двох дорослих та мертву маленьку дитину, як стало відомо вже згодом.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив один із працівників служби таксі.«13 жовтня о 16:35 годині до диспетчерської частини нашого таксі надійшло моторошне замовлення. З поміткою «багаж» та «економ-клас» просили транспортувати із моргу, що на вулиці Стефаника у Луцьку до села Топільного у Рожищенському районі двох дорослих та тіло дитини. Оскільки у замовленні не було вказано, що потрібно подати автомобіль з кузовом «універсал», як це, зазвичай, буває, коли перевозять великогабаритний багаж, то можна припустити, що тіло дитини перевозили у салоні. За п’ять років моєї роботи у таксі, таке замовлення бачу в ефірі вперше. Ймовірно, послуги ритуальної служби виявились замовникам не по кишені. Сумно це усвідомлювати...» – зазначив інформатор.Інформацію підтвердили й у служби таксі.«Справді, таке замовлення мало місце 13 жовтня. Замовники просили відвезти тіло дитини із Луцька до села Топільного у Рожищенському районі. Ймовірно, для поховання. Наш працівник з розумінням віднісся до ситуації і виконав це замовлення», – повідомили у службі.Тим часом як повідомив односельчанин сім’ї, у якій померла дитина, 14 жовтня на місцевому кладовищі й справді ховали тримісячне немовля. Однак, чоловік зазначив, що про причину смерті дитини йому нічого невідомо.Односельчани розповідають, що дитинка народилась в не зовсім благополучній сім’ї. Від народження дитина мала низку хвороб, в тому числі і порок серця. Мама від операції відмовилась, мотивуючи це відсутністю коштів на дороговартісне лікування. Коли дитині стало зле, їй викликали швидку, проте врятувати маля не вдалося – дитина померла.

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