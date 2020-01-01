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У Луцьку таксі викликали для двох дорослих і мертвої дитини

У Луцьку таксі викликали для двох дорослих і мертвої дитини
До диспетчерської служби таксі у Луцьку надійшло незвичне замовлення - замовник просив відвезти з Луцька до села Топільне Рожищенського району двох дорослих та мертву маленьку дитину, як стало відомо вже згодом.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив один із працівників служби таксі.

«13 жовтня о 16:35 годині до диспетчерської частини нашого таксі надійшло моторошне замовлення. З поміткою «багаж» та «економ-клас» просили транспортувати із моргу, що на вулиці Стефаника у Луцьку до села Топільного у Рожищенському районі двох дорослих та тіло дитини. Оскільки у замовленні не було вказано, що потрібно подати автомобіль з кузовом «універсал», як це, зазвичай, буває, коли перевозять великогабаритний багаж, то можна припустити, що тіло дитини перевозили у салоні. За п’ять років моєї роботи у таксі, таке замовлення бачу в ефірі вперше. Ймовірно, послуги ритуальної служби виявились замовникам не по кишені. Сумно це усвідомлювати...» – зазначив інформатор.

Інформацію підтвердили й у служби таксі.

«Справді, таке замовлення мало місце 13 жовтня. Замовники просили відвезти тіло дитини із Луцька до села Топільного у Рожищенському районі. Ймовірно, для поховання. Наш працівник з розумінням віднісся до ситуації і виконав це замовлення», – повідомили у службі.
У Луцьку таксі викликали для двох дорослих і мертвої дитини

Тим часом як повідомив односельчанин сім’ї, у якій померла дитина, 14 жовтня на місцевому кладовищі й справді ховали тримісячне немовля. Однак, чоловік зазначив, що про причину смерті дитини йому нічого невідомо.

Односельчани розповідають, що дитинка народилась в не зовсім благополучній сім’ї. Від народження дитина мала низку хвороб, в тому числі і порок серця. Мама від операції відмовилась, мотивуючи це відсутністю коштів на дороговартісне лікування. Коли дитині стало зле, їй викликали швидку, проте врятувати маля не вдалося – дитина померла.

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Теги: таксі, мертва дитина
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