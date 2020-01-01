У волинському перинатальному центрі – обмеження через збільшення кількості хворих на коронавірус

У зв'язку із збільшенням кількості хворих на коронавірус у Волинському обласному перинатальному центрі діятимуть обмеження.Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.У медичному закладі працюватиме дистанційне консультування. Щоб відвідати поліклінічне відділення в період карантину, наголошують медики, потрібно дотримуватись усіх санітарних вимог.Потрапити на прийом до лікаря можна буде лише за попереднім записом. Лікар призначає візит в зазначений час.Пацієнтів просять дотримуватися дистанції, одягати маску та обробляти руки антисептиком. У випадку хвороби обов'язково повідомити сімейного лікаря та свого акушер-гінеколога.