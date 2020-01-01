За добу в Україні – 5 231 випадок коронавірусу, на Волині – 148
Сьогодні, 09:35
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5 231 особи, зафіксували 90 летальних випадків, 1 264 пацієнти одужали.
Про це свідчать дані РНБО станом на ранок неділі, 18 жовтня.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській області - 489 та Києві - 453. На Волині зафіксували 148 нових випадків.
За добу померли 90 пацієнтів з COVID-19, зокрема на Волині - 1 випадок завершився летально.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 298 872 людини, з них 125 377 видужали, летальних випадків — 5 607. Продовжують лікуватися понад 167 тисяч людей.
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Про це свідчать дані РНБО станом на ранок неділі, 18 жовтня.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській області - 489 та Києві - 453. На Волині зафіксували 148 нових випадків.
За добу померли 90 пацієнтів з COVID-19, зокрема на Волині - 1 випадок завершився летально.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 298 872 людини, з них 125 377 видужали, летальних випадків — 5 607. Продовжують лікуватися понад 167 тисяч людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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