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За добу в Україні – 5 231 випадок коронавірусу, на Волині – 148

За добу в Україні – 5 231 випадок коронавірусу, на Волині – 148
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5 231 особи, зафіксували 90 летальних випадків, 1 264 пацієнти одужали.

Про це свідчать дані РНБО станом на ранок неділі, 18 жовтня.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській області - 489 та Києві - 453. На Волині зафіксували 148 нових випадків.

За добу померли 90 пацієнтів з COVID-19, зокрема на Волині - 1 випадок завершився летально.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 298 872 людини, з них 125 377 видужали, летальних випадків — 5 607. Продовжують лікуватися понад 167 тисяч людей.

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Теги: коронавірус, статистика
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