Волинські дорожники замовили авто бізнес-класу за 900 тисяч для обстеження шляхів





Відповідну угоду оприлюднили 12 жовтня на сайті публічних закупівель Prozorro, інформує



Згідно з тендерною документацією, замовник хотів, аби машина була європейського виробництва та 2020 року випуску. До її комплектації має входити: бездротова зарядка для смартфонів, шкіряне оздоблення керма та важеля коробки перемикання передач, круїз-контроль, Bluetooth, датчик дощу, підігрів керма, передніх та задніх сидінь тощо. Окрім того, замовник просив гарантію на автомобіль терміном у 5 років, або 150 тис. км пробігу (в залежності від того, що наступить раніше). Машину підрядник має надати до кінця жовтня цього року.



Як повідомила фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг у Волинській області Оксана Михальчук, автомобіль підприємство купує для того, аби обстежувати дороги до, під час та після ремонту.



«Ми опікуємося автошляхами державного значення – це є міжнародні, національні, регіональні та територіальні. Всього їх протяжність – 1 794 км. Ми є службою замовника, яка замовляє всі види дорожніх робіт на цих автошляхах. Ми маємо інженерів технагляду, які здійснюють технічний нагляд за цими роботами та керівництво служби здійснює інспекційний нагляд. Тобто автомобілі нам потрібні для таких потреб, щоб об’їжджати, обстежувати дороги», – розповіла Оксана Михальчук.



Чому підприємство купило для інспектування доріг саме автомобіль бізнес-класу фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою не змогла достеменно пояснити. За її словами, шукали кросовер, який зможе їздити, в тому числі, й невідремонтованими шляхами.



«Це автомобіль «Kia Sportage», це не є якийсь преміум автомобіль. Ми вибирали кросовер – автомобіль з високим кліренсом, щоб він був прохідним, щоб ним можна було заїхати в будь-який куточок нашої області. Адже, на жаль, у нас не всюди відремонтовані дороги. Щоб можна було їздити і в зимовий період, коли засніжені дороги, перевіряти, інспектувати де є проїзд, де немає. Тобто це не для задоволення такий автомобіль. Це має бути прохідний автомобіль. У нас вже дуже давно не оновлювався автопарк, всі автомобілі, які є на балансі служби, вони – застарілі. Вони більше на ремонтах перебувають, тому нам потрібне було оновлення автопарку», – додала вона.



Проте, Оксана Михальчук так і не змогла пояснити, хто саме їздитиме цим автомобілем інспектувати дороги.



«Хто буде їздити автомобілем, я вам сказати не можу. Це купується автомобіль, ставиться на баланс, на облік. Відповідно буде виданий якийсь наказ для закріплення його за кимось. Зараз я не готова відповісти на це питання. Це ще передчасно поставлене питання», – додала Оксана Михальчук.



Єдиним конкурентом на тендері компанії «Волинь-Авто» було ТОВ «Богдан-Авто Луцьк», яке не торгувалось. Натомість, фірма-переможець знизила початкову ціну лише на одну гривню, запропонувавши автомобіль за 899 999 гривень.



Як зазначила юристка громадської ініціативи «Prozorra Волинь» Анна Артьомова, обидві компанії уже не раз були на торгах, при цьому майже не знижували своїх цінових пропозицій.



«Станом на сьогодні компанії «Волинь-Авто» та «Богдан-Авто Луцьк» спільно взяли участь у п’яти закупівлях, почергово виграючи їх. Ці всі закупівлі об’єднує той факт, що компанії ніколи «не падають» в ціні. Різниця між тендерними пропозиціями учасників часто складає лише одну гривню. Складається враження, що ці дві фірми заздалегідь вирішують, хто з них має перемогти, і в парі приймають участь в закупівлях. У результаті ПАТ «Волинь-Авто» та ТОВ «Богдан-Авто Луцьк» не торгуються і перемагає «обраний», – розповіла Анна Артьомова.



За її словами, така поведінка з боку учасників є порушенням основних принципів публічних закупівель таких, як добросовісна конкуренція, максимальна економія, ефективність та пропорційність.



«Діяльність компаній «Волинь-Авто» та «Богдан-Авто Луцьк» має кваліфікуватись Антимонопольним комітетом як антиконкурентні узгоджені дії, а саме – спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. За такі порушення статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено штраф розміром до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф», – додала Анна Артьомова.



За даними Clarity Project, «Волинь-Авто» та «Богдан-Авто Луцьк» разом взяли участь у п’яти закупівлях. Перша з них перемогла у трьох. «Богдан-Авто Луцьк» стало переможцем у двох закупівлях.



За даними з Prozorro, від 2017 року з «Волинь-Авто Луцьк» різні розпорядники бюджетних коштів уклали 300 договорів на загальну суму 7 566 216 грн.



Згідно з інформацією з аналітичної системи YouControl, ПАТ «Волинь-Авто» зареєстрована у Луцьку на вулиці Рівненській, 145 у червні 1993 року. Його керівником та власником крупних пакетів акцій є ексдепутат Луцької міської ради (2006-2015 рр.) від ВО «Батьківщина» Юрій Корольчук, кінцевим бенефіціарним власником – народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го та 7-го скликань (2002-2014 рр.) Таріел Васадзе.



ТОВ «Богдан-Авто Луцьк» зареєстроване у Луцьку на вулиці Рівненській, 100 у 2011 році. Його керівником є Олег Кухта, кінцевими бенефіціарними власницями – Олена Гура та Лариса Якубовська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба автомобільних доріг у Волинській області уклала договір з ПАТ «Волинь-Авто» на придбання автомобіля бізнес-класу за майже 900 тисяч гривень. Машину «Kia Sportage Business», оснащену бездротовою зарядкою для смартфонів, підігрівачем керма, передніх та задніх сидінь, підприємство планує використовувати для обстеження доріг.Відповідну угоду оприлюднили 12 жовтня на сайті публічних закупівель Prozorro, інформує Сила правди Згідно з тендерною документацією, замовник хотів, аби машина була європейського виробництва та 2020 року випуску. До її комплектації має входити: бездротова зарядка для смартфонів, шкіряне оздоблення керма та важеля коробки перемикання передач, круїз-контроль, Bluetooth, датчик дощу, підігрів керма, передніх та задніх сидінь тощо. Окрім того, замовник просив гарантію на автомобіль терміном у 5 років, або 150 тис. км пробігу (в залежності від того, що наступить раніше). Машину підрядник має надати до кінця жовтня цього року.Як повідомила фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг у Волинській області, автомобіль підприємство купує для того, аби обстежувати дороги до, під час та після ремонту.«Ми опікуємося автошляхами державного значення – це є міжнародні, національні, регіональні та територіальні. Всього їх протяжність – 1 794 км. Ми є службою замовника, яка замовляє всі види дорожніх робіт на цих автошляхах. Ми маємо інженерів технагляду, які здійснюють технічний нагляд за цими роботами та керівництво служби здійснює інспекційний нагляд. Тобто автомобілі нам потрібні для таких потреб, щоб об’їжджати, обстежувати дороги», – розповіла Оксана Михальчук.Чому підприємство купило для інспектування доріг саме автомобіль бізнес-класу фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою не змогла достеменно пояснити. За її словами, шукали кросовер, який зможе їздити, в тому числі, й невідремонтованими шляхами.«Це автомобіль «Kia Sportage», це не є якийсь преміум автомобіль. Ми вибирали кросовер – автомобіль з високим кліренсом, щоб він був прохідним, щоб ним можна було заїхати в будь-який куточок нашої області. Адже, на жаль, у нас не всюди відремонтовані дороги. Щоб можна було їздити і в зимовий період, коли засніжені дороги, перевіряти, інспектувати де є проїзд, де немає. Тобто це не для задоволення такий автомобіль. Це має бути прохідний автомобіль. У нас вже дуже давно не оновлювався автопарк, всі автомобілі, які є на балансі служби, вони – застарілі. Вони більше на ремонтах перебувають, тому нам потрібне було оновлення автопарку», – додала вона.Проте, Оксана Михальчук так і не змогла пояснити, хто саме їздитиме цим автомобілем інспектувати дороги.«Хто буде їздити автомобілем, я вам сказати не можу. Це купується автомобіль, ставиться на баланс, на облік. Відповідно буде виданий якийсь наказ для закріплення його за кимось. Зараз я не готова відповісти на це питання. Це ще передчасно поставлене питання», – додала Оксана Михальчук.Єдиним конкурентом на тендері компанії «Волинь-Авто» було ТОВ «Богдан-Авто Луцьк», яке не торгувалось. Натомість, фірма-переможець знизила початкову ціну лише на одну гривню, запропонувавши автомобіль за 899 999 гривень.Як зазначила юристка громадської ініціативи «Prozorra Волинь», обидві компанії уже не раз були на торгах, при цьому майже не знижували своїх цінових пропозицій.«Станом на сьогодні компанії «Волинь-Авто» та «Богдан-Авто Луцьк» спільно взяли участь у п’яти закупівлях, почергово виграючи їх. Ці всі закупівлі об’єднує той факт, що компанії ніколи «не падають» в ціні. Різниця між тендерними пропозиціями учасників часто складає лише одну гривню. Складається враження, що ці дві фірми заздалегідь вирішують, хто з них має перемогти, і в парі приймають участь в закупівлях. У результаті ПАТ «Волинь-Авто» та ТОВ «Богдан-Авто Луцьк» не торгуються і перемагає «обраний», – розповіла Анна Артьомова.За її словами, така поведінка з боку учасників є порушенням основних принципів публічних закупівель таких, як добросовісна конкуренція, максимальна економія, ефективність та пропорційність.«Діяльність компаній «Волинь-Авто» та «Богдан-Авто Луцьк» має кваліфікуватись Антимонопольним комітетом як антиконкурентні узгоджені дії, а саме – спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. За такі порушення статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено штраф розміром до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф», – додала Анна Артьомова.За даними Clarity Project, «Волинь-Авто» та «Богдан-Авто Луцьк» разом взяли участь у п’яти закупівлях. Перша з них перемогла у трьох. «Богдан-Авто Луцьк» стало переможцем у двох закупівлях.За даними з Prozorro, від 2017 року з «Волинь-Авто Луцьк» різні розпорядники бюджетних коштів уклали 300 договорів на загальну суму 7 566 216 грн.Згідно з інформацією з аналітичної системи YouControl, ПАТ «Волинь-Авто» зареєстрована у Луцьку на вулиці Рівненській, 145 у червні 1993 року. Його керівником та власником крупних пакетів акцій є ексдепутат Луцької міської ради (2006-2015 рр.) від ВО «Батьківщина» Юрій Корольчук, кінцевим бенефіціарним власником – народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го та 7-го скликань (2002-2014 рр.) Таріел Васадзе.ТОВ «Богдан-Авто Луцьк» зареєстроване у Луцьку на вулиці Рівненській, 100 у 2011 році. Його керівником є Олег Кухта, кінцевими бенефіціарними власницями – Олена Гура та Лариса Якубовська.

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