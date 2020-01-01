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У Луцьку п'яний водій зніс електроопору і врізався в зупинку, – соцмережі

У Луцьку п'яний водій зніс електроопору і врізався в зупинку, – соцмережі
18 жовтня о 04:45 водій в стані алкогольного сп'яніння водій Audi скоїв ДТП на бульварі Дружби Народів.

Про це повідомляють у спільноті "Свідок Луцьк" у фейсбуці.

Як інформують у соцмережі, зачепивши на своєму шляху два припарковані автомобілі, водій виїхав на зустрічну смугу, вилетів на узбіччя, зніс бетонну електроопору освітлення та зруйнував зупинку громадського транспорту. В результаті бульвар Дружби Народів лишився без вуличного освітлення.

Водія затримали працівники патрульної поліції Луцька за місцем проживання, оскільки місце ДТП він залишив.

Попередньо, водій відмовився проходити тест на перевірку стану алкогольного сп'яніння. На щастя, на місці аварії не було людей та обійшлося без жертв та потерпілих.
У Луцьку п'яний водій зніс електроопору і врізався в зупинку, – соцмережі
У Луцьку п'яний водій зніс електроопору і врізався в зупинку, – соцмережі
У Луцьку п'яний водій зніс електроопору і врізався в зупинку, – соцмережі
У Луцьку п'яний водій зніс електроопору і врізався в зупинку, – соцмережі
У Луцьку п'яний водій зніс електроопору і врізався в зупинку, – соцмережі

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Теги: ДТП, аварія, Дружби Народів
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