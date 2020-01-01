Одна смерть і 148 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 18 жовтня
Сьогодні, 10:16
За останню добу на Волині зареєстрували 148 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 10 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (м. Луцьк – 1).
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 16, Луцький район – 3, м. Нововолинськ – 21, Горохівський район – 7, Іваничівський район – 13, Ківерцівський район – 17, Ковельський район – 27, Локачинський район – 1, Любомльський район – 3, Любешівський район – 13, Маневицький район – 10, Ратнівський район – 6, Рожищенський район –5, Турійський район – 5, Шацький район - 1.
Станом на 18 жовтня в області зареєстрували 10830 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 624 у дітей та 1121 у медичних працівників.
Одужало 6263 особи, з них 391 дитина та 760 медичних працівників. 221 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 9 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 2747 (в т. ч. 67 летальних)
• Луцький район – 990 (в т. ч. 17 летальних)
• м. Нововолинськ – 893 (в т. ч. 16 летальних)
• Володимир-Волинський район – 908 (в т. ч. 9 летальних)
• Горохівський район – 488 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 245 (в т. ч. 7 летальних)
• Камінь-Каширський район – 427 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 1056 (в т. ч. 17 летальних)
• Ковельський район – 814 (в т. ч. 22 летальних)
• Локачинський район – 117
• Любомльський район – 220 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –349 (в т. ч. 7 летальних)
• Маневицький район – 516 (в т. ч. 14 летальних)
• Ратнівський район – 344 (в т.ч. 11 летальних)
• Рожищенський район – 259 (в т. ч. 7 летальних)
• Старовижівський район – 147 (в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 222 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 88 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 148 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 16, Луцький район – 3, м. Нововолинськ – 21, Горохівський район – 7, Іваничівський район – 13, Ківерцівський район – 17, Ковельський район – 27, Локачинський район – 1, Любомльський район – 3, Любешівський район – 13, Маневицький район – 10, Ратнівський район – 6, Рожищенський район –5, Турійський район – 5, Шацький район - 1.
Станом на 18 жовтня в області зареєстрували 10830 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 624 у дітей та 1121 у медичних працівників.
Одужало 6263 особи, з них 391 дитина та 760 медичних працівників. 221 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 9 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 2747 (в т. ч. 67 летальних)
• Луцький район – 990 (в т. ч. 17 летальних)
• м. Нововолинськ – 893 (в т. ч. 16 летальних)
• Володимир-Волинський район – 908 (в т. ч. 9 летальних)
• Горохівський район – 488 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 245 (в т. ч. 7 летальних)
• Камінь-Каширський район – 427 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 1056 (в т. ч. 17 летальних)
• Ковельський район – 814 (в т. ч. 22 летальних)
• Локачинський район – 117
• Любомльський район – 220 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –349 (в т. ч. 7 летальних)
• Маневицький район – 516 (в т. ч. 14 летальних)
• Ратнівський район – 344 (в т.ч. 11 летальних)
• Рожищенський район – 259 (в т. ч. 7 летальних)
• Старовижівський район – 147 (в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 222 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 88 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 148 повідомлень про підозру на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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