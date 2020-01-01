Одна смерть і 148 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 18 жовтня

За останню добу на Волині зареєстрували 148 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 10 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (м. Луцьк – 1).Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 16, Луцький район – 3, м. Нововолинськ – 21, Горохівський район – 7, Іваничівський район – 13, Ківерцівський район – 17, Ковельський район – 27, Локачинський район – 1, Любомльський район – 3, Любешівський район – 13, Маневицький район – 10, Ратнівський район – 6, Рожищенський район –5, Турійський район – 5, Шацький район - 1.Станом на 18 жовтня в області зареєстрували 10830 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 624 у дітей та 1121 у медичних працівників.Одужало 6263 особи, з них 391 дитина та 760 медичних працівників. 221 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 9 медиків).Загалом коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 2747 (в т. ч. 67 летальних)• Луцький район – 990 (в т. ч. 17 летальних)• м. Нововолинськ – 893 (в т. ч. 16 летальних)• Володимир-Волинський район – 908 (в т. ч. 9 летальних)• Горохівський район – 488 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 245 (в т. ч. 7 летальних)• Камінь-Каширський район – 427 (в т. ч. 11 летальних)• Ківерцівський район – 1056 (в т. ч. 17 летальних)• Ковельський район – 814 (в т. ч. 22 летальних)• Локачинський район – 117• Любомльський район – 220 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –349 (в т. ч. 7 летальних)• Маневицький район – 516 (в т. ч. 14 летальних)• Ратнівський район – 344 (в т.ч. 11 летальних)• Рожищенський район – 259 (в т. ч. 7 летальних)• Старовижівський район – 147 (в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 222 ( в т. ч. 2 летальний)• Шацький район – 88 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 148 повідомлень про підозру на COVID-19.