Під час карантину українці стали значно рідше одружуватися
Сьогодні, 13:27
В Україні кількість шлюбів за час карантину зменшилася майже на третину порівняно з відповідним періодом минулого року.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь Міністерства юстиції на журналістський запит.
"Кількість зареєстрованих в Україні шлюбів за час дії карантину в 2020 році зменшилася майже на третину в порівнянні з таким же періодом 2019 року. Так, в період з 12 березня до 10 жовтня 2019 року кількість складених актових записів про шлюб склала 145 855, а в цей же період 2020 року - 107 069", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що зменшилася і кількість розлучень. У період з 12 березня до 10 жовтня 2019 року кількість складених актів про розірвання шлюбу склала 21 904, а в цей же період 2020 року - 16 475.
Нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні продовжили до кінця 2020 року.
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Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь Міністерства юстиції на журналістський запит.
"Кількість зареєстрованих в Україні шлюбів за час дії карантину в 2020 році зменшилася майже на третину в порівнянні з таким же періодом 2019 року. Так, в період з 12 березня до 10 жовтня 2019 року кількість складених актових записів про шлюб склала 145 855, а в цей же період 2020 року - 107 069", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що зменшилася і кількість розлучень. У період з 12 березня до 10 жовтня 2019 року кількість складених актів про розірвання шлюбу склала 21 904, а в цей же період 2020 року - 16 475.
Нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні продовжили до кінця 2020 року.
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Коментарі 1
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