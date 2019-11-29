Під час карантину українці стали значно рідше одружуватися





Про це повідомляє



"Кількість зареєстрованих в Україні шлюбів за час дії карантину в 2020 році зменшилася майже на третину в порівнянні з таким же періодом 2019 року. Так, в період з 12 березня до 10 жовтня 2019 року кількість складених актових записів про шлюб склала 145 855, а в цей же період 2020 року - 107 069", - йдеться в повідомленні.



Також відомо, що зменшилася і кількість розлучень. У період з 12 березня до 10 жовтня 2019 року кількість складених актів про розірвання шлюбу склала 21 904, а в цей же період 2020 року - 16 475.



Нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні продовжили до кінця 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні кількість шлюбів за час карантину зменшилася майже на третину порівняно з відповідним періодом минулого року.Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь Міністерства юстиції на журналістський запит."Кількість зареєстрованих в Україні шлюбів за час дії карантину в 2020 році зменшилася майже на третину в порівнянні з таким же періодом 2019 року. Так, в період з 12 березня до 10 жовтня 2019 року кількість складених актових записів про шлюб склала 145 855, а в цей же період 2020 року - 107 069", - йдеться в повідомленні.Також відомо, що зменшилася і кількість розлучень. У період з 12 березня до 10 жовтня 2019 року кількість складених актів про розірвання шлюбу склала 21 904, а в цей же період 2020 року - 16 475.Нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні продовжили до кінця 2020 року.

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