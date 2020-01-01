У Крупі відсвяткували відкриття сучасного дитячого садочка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк вручив відзнаки усім, хто безпосередньо долучився до реалізації проекту і вклав зусилля, аби маленькі мешканці Крупи та сусідніх сіл мали комфортні та сучасні умови для навчання.

На відкриття садочку завітав і депутат Волинської обласної ради Ігор Лех, аби привітати маленьких мешканців Крупи і їх батьків.

Поки «серйозні дяді» говорили про серйозні речі, діти розказували віршики.

Хоч погода не дуже тішила сонечком, у всіх гостей відкриття садочку був прекрасний настрій.

У селі Крупа Підгайцівської об’єднаної територіальної громади відсвяткували відкриття новенького дитячого садочка, на який усі чекали майже 13 років. І ось 18 жовтня двері закладу нарешті відчинилися.Ззовні він має сучасний привабливий вигляд із дизайнерськими малюнками кумедних звіряток, а всередині – сучасне облаштування, просторі кімнати та умови для того, аби кожен тут почувався комфортно.Директорка новоствореного садочка «Крупинка»розповіла, що навчатися тут зможуть 105 дітей. Заклад вміщатиме 6 груп, одну із яких відвідуватимуть дітки ясельного віку від двох до трьох років, а інші п’ять – садкові, до шести – семи років.«У «ясельну» групу зможемо прийняти до 15-ти дітей, із ними працюватимуть двоє вихователів та один помічник вихователя. Якщо ж діти – трішки старші, то у одній групі їх може бути по 20–25. Всього ж у «Крупинці» працюватиме дванадцять вихователів», – каже завідувачка садочком.Директорка розповіла, що дитячий садочок має окремі зони для кожної із груп: кімнати, де вихованці харчуються, навчаються, граються, спальню для відпочинку, туалетну кімнату, буфетну зону, роздягальню, величезну музичну залу, у перспективі також відкриття спортивного залу.Очільниця дитсадка зазначає, що подбали тут і про те, аби дітки із особливими потребами чи батьки із вадами опорно-рухового апарату не мали жодних бар’єрів у пересуванні, тому на першому поверсі передбачили розміщення інклюзивної групи. Є окрема ванна кімната, яка обладнана відповідно до потреб особливої малечі.Дитячий садочок – дуже великий, відповідно, навчатимуться тут не лише маленькі мешканці села Крупа, але й із сусідніх сіл.«У нас – доволі велика ОТГ, потреба у дитячому садочку є, тож уже є написані заяви і з інших сіл, зокрема із Підгайців, де станом на сьогодні садочок переповнений», – каже директорка.Зазначила, що вони вже отримали приблизно 60 заяв на навчання у «Крупинці».Під час урочистої частини голова Підгайцівської сільської радизгадав, що коли у 2007 році прийшов працювати у сільраду, то вже тоді була відчутною проблема нестачі місць у дитячому садочку. «В Підгайцях тоді діяв лише один дитсадок на 4 групи, пізніше ми додали ще 2, але питання цим не вирішувалося, адже наша громада дуже стрімко розвивалася і продовжує розвиватися і надалі. В 2011 році вирішили будувати ще один дошкільний заклад у Крупі. У 2012 році поробили усі документи і навіть відвели землю, але, на жаль, фінансування від держави не було. Так воно дотягнулося аж до 2018 року. Тоді ми відновили роботи, викопали котлован, забили сваї, а у 2019 році розпочалася вже активна фаза, щоправда в кінці року держава знову припинила фінансування і виникла загроза повної зупинки будівництва. На щастя, у нас є такий депутат, за його сприяння 8 мільйонів з Києва прийшло і будівництво пішло далі», – розповів посадовець.В’ячеслав Рубльов у свою чергу зауважив, що надзвичайно важливо, аби Україна позбулася тенденції «об’єктів довгобудів», натомість – випрацювала стратегію швидких будівництв.«Цей садочок я пам’ятаю рік тому, коли усі рахунки були заблоковані, а кошти з державного бюджету не надходили. Дві людини, які певно найбільше переживали, це –і Юрій Семенюк. Телефонують якось, а я тоді був на сесії Верховної Ради, кажуть, що така ситуація склалася і садочок лишиться недобудованим, знову це стане будівництвом на багато років. Практично за добу вдалося дійти до прем’єр-міністра, ввечері ми розблокували рахунки і кошти почали надходити. Я вірю в наше майбутнє із такими людьми, які вболівають за громаду і вболівають за такі об’єкти, як цей», – сказав В’ячеслав Рубльов.Засновник компанії підрядника «Бетон Брук Сервіс» Андрій Разумовський розповів, що в загальному саме ж будівництво дитячого садочка обійшлося у приблизно 37 мільйонів гривень і тривало орієнтовно вісімнадцять місяців.Каже, що на матеріалах і облаштуванні тут не економили взагалі, адже підбирали для дітей усе найкраще і найновіше. Особливу увагу Андрій Русланович звернув на те, що навчальний заклад – повністю автономний: тут твердопаливна котельня, генератор, насоси для водопостачання. Тож батьки діток можуть не хвилюватися, що у разі виникнення неполадок із електромережою малеча буде мерзнути. «Тут стоїть потужний генератор, тобто, що не станеться, а він буде працювати», – каже Андрій Русланович. Усе у приміщенні, додає, продумали до дрібниць.Після урочистостей приміщення дитсадка освітили. Невдовзі заклад повноцінно запрацює.