19 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження цього дня святкують головний редактор газети «Волинь-нова» Олександр Згоранець(на фото).
Також сьогодні день народження відзначає колишній депутат Волинської обласної ради Іван Смітюх , вокалістка гурту ФлайzZzа Алла Новак, американський актор і режисер, який народився на Волині, Святослав Новицький.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
У Луцьку цього дня у 1990 році зареєстрували газету «Волинська реклама».
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Також сьогодні день народження відзначає колишній депутат Волинської обласної ради Іван Смітюх , вокалістка гурту ФлайzZzа Алла Новак, американський актор і режисер, який народився на Волині, Святослав Новицький.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
У Луцьку цього дня у 1990 році зареєстрували газету «Волинська реклама».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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