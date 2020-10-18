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Словаччина протестує на Covid-19 усіх мешканців країни

Словаччина протестує на Covid-19 усіх мешканців країни
Безкоштовне тестування на Covid-19 всіх жителів зроблять в Словаччині.

Влада Словаччини закупила 13 млн тестів на Covid-19, повідомляють Факти з посиланням на місцеве видання Dennikn.

Тестування проводитимуть у два етапи:

- перший етап проходитиме протягом двох тижнів під час вихідних;
- другий етап проходитиме у наступні два тижні.

У Словаччині мешкає 5,4 млн осіб.

За словами прем’єр-міністра Ігоря Матовича, закупівля тестів відбувалася таємно через досвід першої хвилі пандемії, коли частину замовлених захисних засобів або тестів не довезли до Словаччини.

"Це буде операція, якої Словаччина ще не знала, і я думаю, що жодна інша країна такого не зробить", – сказав глава словацького уряду.

У Словаччині від коронавірусу померли 88 осіб, всього підтвердили 29 тис. випадків.

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Теги: Словаччина, тестування, коронавірус
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