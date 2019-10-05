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Луцька спортсменка завоювала «бронзу» на чемпіонаті Європи

Луцька спортсменка завоювала «бронзу» на чемпіонаті Європи
Велогонщиця Яна Беломоіна завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з маунтинбайку, який проходить в Швейцарії.

Про це повідомляє Суспільне.

Сезон у велосипедному крос-кантрі тривав усього кілька тижнів, за цей час атлети провели чотири старти: два етапи Кубка світу, чемпіонат світу, а останнім у змагальній програмі був чемпіонат Європи.

На старт Євро вийшли усі найсильніші, а Україну представляли дві велосипедистки: Яна Беломоіна та Ірина Слободян. Волинянка Беломоіна стартувала на чемпіонаті Європи у статусі чинної віце-чемпіонки.

З першого кола у відрив змогла виїхати француженка Полін Ферран Прево – чинна чемпіонка світу. Першу групу переслідувачок сформували нідерландка Анне Терпстра, британка Еві Річардс та швейцарка Шіна Фрей.

На другому колі Терсстра змогла втекти від британки зі швейцаркою, а уже на третьому колі мінігрупу Річардс та Фрей наздогнала українка Яна Беломоіна.

На останніх двох колах саме Яна задавала темп у цій групі. Спершу темп українки не витримала Фрей, а на останньому колі Беломоіна відчепила останню суперницю в боротьбі за бронзу, Еві Річардс.

Фінішну лінію Яна Беломоіна перетинала з українським прапором у руках – вона стала бронзовою призеркою Євро-2020. Ферран Прево – чемпіонка, а Терпстра виграла «срібло».

Чемпіонат Європи. Жінки, крос-кантрі. Результати:

Полін Ферран Прево (Франція) 1:13:24.6

Анне Терпстра (Нідерланди) +00:41

Яна Беломоіна (Україна) +00:56

Еві Річардс (Велика Британія) +01:05

Шіна Фрей (Швейцарія) +01:39

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Теги: Яна Беломоіна, маунтинбайк, чемпіонат
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