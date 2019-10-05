Луцька спортсменка завоювала «бронзу» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 22:23
Велогонщиця Яна Беломоіна завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з маунтинбайку, який проходить в Швейцарії.
Про це повідомляє Суспільне.
Сезон у велосипедному крос-кантрі тривав усього кілька тижнів, за цей час атлети провели чотири старти: два етапи Кубка світу, чемпіонат світу, а останнім у змагальній програмі був чемпіонат Європи.
На старт Євро вийшли усі найсильніші, а Україну представляли дві велосипедистки: Яна Беломоіна та Ірина Слободян. Волинянка Беломоіна стартувала на чемпіонаті Європи у статусі чинної віце-чемпіонки.
З першого кола у відрив змогла виїхати француженка Полін Ферран Прево – чинна чемпіонка світу. Першу групу переслідувачок сформували нідерландка Анне Терпстра, британка Еві Річардс та швейцарка Шіна Фрей.
На другому колі Терсстра змогла втекти від британки зі швейцаркою, а уже на третьому колі мінігрупу Річардс та Фрей наздогнала українка Яна Беломоіна.
На останніх двох колах саме Яна задавала темп у цій групі. Спершу темп українки не витримала Фрей, а на останньому колі Беломоіна відчепила останню суперницю в боротьбі за бронзу, Еві Річардс.
Фінішну лінію Яна Беломоіна перетинала з українським прапором у руках – вона стала бронзовою призеркою Євро-2020. Ферран Прево – чемпіонка, а Терпстра виграла «срібло».
Чемпіонат Європи. Жінки, крос-кантрі. Результати:
Полін Ферран Прево (Франція) 1:13:24.6
Анне Терпстра (Нідерланди) +00:41
Яна Беломоіна (Україна) +00:56
Еві Річардс (Велика Британія) +01:05
Шіна Фрей (Швейцарія) +01:39
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Про це повідомляє Суспільне.
Сезон у велосипедному крос-кантрі тривав усього кілька тижнів, за цей час атлети провели чотири старти: два етапи Кубка світу, чемпіонат світу, а останнім у змагальній програмі був чемпіонат Європи.
На старт Євро вийшли усі найсильніші, а Україну представляли дві велосипедистки: Яна Беломоіна та Ірина Слободян. Волинянка Беломоіна стартувала на чемпіонаті Європи у статусі чинної віце-чемпіонки.
З першого кола у відрив змогла виїхати француженка Полін Ферран Прево – чинна чемпіонка світу. Першу групу переслідувачок сформували нідерландка Анне Терпстра, британка Еві Річардс та швейцарка Шіна Фрей.
На другому колі Терсстра змогла втекти від британки зі швейцаркою, а уже на третьому колі мінігрупу Річардс та Фрей наздогнала українка Яна Беломоіна.
На останніх двох колах саме Яна задавала темп у цій групі. Спершу темп українки не витримала Фрей, а на останньому колі Беломоіна відчепила останню суперницю в боротьбі за бронзу, Еві Річардс.
Фінішну лінію Яна Беломоіна перетинала з українським прапором у руках – вона стала бронзовою призеркою Євро-2020. Ферран Прево – чемпіонка, а Терпстра виграла «срібло».
Чемпіонат Європи. Жінки, крос-кантрі. Результати:
Полін Ферран Прево (Франція) 1:13:24.6
Анне Терпстра (Нідерланди) +00:41
Яна Беломоіна (Україна) +00:56
Еві Річардс (Велика Британія) +01:05
Шіна Фрей (Швейцарія) +01:39
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