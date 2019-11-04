Яскраво, весело і смачно: на «Юпітері» відсвяткували День доброго сусіда. ФОТОРЕПОРТАЖ*





Із музикою, циганськими танцями, розіграшем вартісних подарунків, зігріваючими напоями та витонченими частуваннями 18 жовтня святкували і мешканці ЖК «Юпітер», що на околиці Луцька.



До слова, це вже



«Раді усіх бачити на такому чудовому дійстві. Нам нарешті вдалося здати третій будинок, через карантин, на жаль, не так швидко, як хотілося б. Але загалом тут уже майже все готово, мешканцям лишилося закінчити розпочаті ремонти і заїжджати в омріяне житло. Своєю чергою, ми обіцяємо допомагати усім, чим зможемо», – сказав директор компанії Андрій Разумовський.







Розповів, що офіційно останній будинок комплексу здали 13 жовтня, тож вирішили, що саме час влаштувати вже традиційне для «Інвестора» свято – День доброго сусіда, адже не усі мешканці ще між собою знайомі, а такий захід – хороший привід поспілкуватися у невимушеній атмосфері.



«Такі свята піднімають загальний дух», – каже забудовник і додає, що мешканцям комплексів така ініціатива дуже подобається».







Тетяна Шопулко уже приблизно два роки – мешканка першого будинку ЖК «Юпітер» і каже, що дуже задоволена і комплексом вцілому, і приємним бонусом – такими святкуваннями. «Тут чимала окрема територія, дітям є де безпечно погуляти, дорога – далеко, натомість тут же є вдосталь місця для парковки. Дуже зручно». Каже, що на минулорічному святкуванні Дня доброго сусіда теж була. Жінка запевняє, що такі неформальні зустрчі дуже зближують людей, що проживають поруч, тож вдячність за це від усього першого будинку висловила директору «Інвестора» Андрію Разумовському. «Він великий молодець», – каже пані Тетяна.







Натомість Вікторія Савчук ще не заселилася до своєї квартири у третьому новозданому будинку, лише робить ремонт, але каже, що вже встигла познайомитися із деякими сусідами.



Розповіла, що вирішила мешкати саме у «Юпітері», перш за все, через комфортне розташування, проектування квартир та облаштування території.







Тетяна Чуб розповіла, що разом із чоловіком Віталієм заїхали сюди минулого року у грудні і відразу ж здружилися зі своїми сусідами, які, зі слів жінки, охоче підтримують цікаві ініціативи і люблять збиратися разом.



«Тут і справді якась атмосфера така «юпітерська», усі дуже дружні, з одними можемо пообідати, з іншими кави попити, за цей час дуже зблизилися, багато спільних робіт разом виконуємо, сусіди дуже активні: окультурюємо територію, прибираємо, нам цікаво разом. Усі дуже позитивні, ніхто не шукає приводів, аби посваритися, як то буває, навпаки хочуть жити якось по-сучасному. Коли День доброго сусіда був минулого року, то ми зрозуміли, що це дуже класна ідея, власний стиль «Інвестора», а, отже, і наш. Минулого разу під час цього дня ми садили дерева. Тепер кожен до свого дивиться, підливає. Такі спільні справи об'єднують», – каже мешканка Тетяна Чуб.







Не зраджували традиціям і цього разу. Разом із забудовником Андрієм Разумовським мешканці знову висаджували дерева поруч із третім будинком комплексу.







А коли усі повернулися, то на гостей святкування чекав сюрприз – справжній циганський табір із танцями та піснями під гітари прийшов розважати мешканців, а циганка навіть пропонувала погадати на щасливу долю усім охочим. Спочатку гості трохи соромилися, але потім один за одним слухали, що ж такого особливого їм напророчила доля, тим паче, що «юпітерська» циганка – їхня сусідка Тетяна Чуб, яка журналістам не відразу розповіла, що вона із чоловіком – члени колективу «ЛавітаШоу». Вони щоразу активно долучаються до святкувань, дивуючи сусідів новими цікавими перевтіленнями і образами.







Подбали і про те, аби весело було не лише дорослим, але й найменшим мешканцям. На дитячому майданчику їх розважали аніматори у костюмах фіксиків, а поруч – клуб «Айна Бера» облаштував зону для стрільби з лука і місце, де можна було позмагатися на м’яких мечах. До слова, згодом одним із конкурсів було змагання за звання силача «Юпітера», де розіграли новеньку кавоварку.







До слова, призів забудовник для цього дня підготував ще дуже багато: і кухонна вага, і блендер, і пледи, і чашки, і навіть робот-пилосос з телевізором можна було виграти. Спільно зі спонсорами:



Можливість взяти участь тут давали кожному, якщо у попередньому конкурсы чоловіки билися на мечах, то у одному з наступних жынки могли виграти призи, перетягуючи канат.



Дев’ятирічний Нестор Нестерук, який саме поспішав до квартири, аби віднести свій виграш за правильну відповідь на питання, скільки супутників має Юпітер, каже, що дуже чекав на День доброго сусіда. Хлопчик мешкає тут із родиною вже півтора року і зізнається, що добре пам’ятає, як йому сподобалося розважатись на попередньому: «Чекав цього дня з минулої п’ятниці. Коли сказали, що буде таке свято, то я дуже зрадів», – поки показував своє новеньке «інвесторівське» горнятко, то встиг пригадати, що минулого року його родина виграла на святі ящик шампанського, а собачка Міа – смаколики. Цього року пухнаста блондинка теж вже встигла перемогти у конкурсі без суперників.







Мешканка «Юпітера» Інна Оліфірук розповіла, що у пошуках ідеального помешкання разом із чоловіком об’їхали багато новобудов. «Коли побачили квартиру саме в цьому будинку, то вже й не сумнівалися, що треба брати. Проживати тут дуже комфортно. Тут водночас спокійно і тихо, але поруч є всі зручності міста», – каже щаслива мешканка ЖК.







Співінвестор проекту ЖК «Юпітер» В’ячеслав Разумовський сказав, що такі святкування є дуже важливими, адже, перш за все, вони дають людям можливість не лише відпочити, але й ближче познайомитися один з одним. Також привітав Андрія Руслановича і мешканців третього будинку із довгоочукуваною здачею, побажав приємного проживання там і зауважив, що із такими сусідами сумно точно не буде.







Більше яскравих моментів – у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.



«Батьків не обирають, а от хороших сусідів обрати можна», – сказав на початку заходу ведучий і ніхто із ним не сперечався. Гостей частували витонченим крафтовим шоколадом від «Аlex.kraft.choco» Не зважаючи на прохолодний осінній вітер усім гостям свята було тепло і затишно в хорошій компані.



Фото Ігоря ДИНІ

Головне зображення Володимира ХОМИЧА.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Святкування із символічною назвою «День доброго сусіда» у будівельній компанії «Інвестор» вже стало хорошою традицією знайомити і зближувати мешканців житлових комплексів у неформальній атмосфері.Із музикою, циганськими танцями, розіграшем вартісних подарунків, зігріваючими напоями та витонченими частуваннями 18 жовтня святкували і мешканці ЖК «Юпітер», що на околиці Луцька.До слова, це вже третій День доброго сусіда в цьому житловому комплексі , який влаштовує будівельна компанія «Інвестор».«Раді усіх бачити на такому чудовому дійстві. Нам нарешті вдалося здати третій будинок, через карантин, на жаль, не так швидко, як хотілося б. Але загалом тут уже майже все готово, мешканцям лишилося закінчити розпочаті ремонти і заїжджати в омріяне житло. Своєю чергою, ми обіцяємо допомагати усім, чим зможемо», – сказав директор компанії Андрій Разумовський.Розповів, що офіційно останній будинок комплексу здали 13 жовтня, тож вирішили, що саме час влаштувати вже традиційне для «Інвестора» свято – День доброго сусіда, адже не усі мешканці ще між собою знайомі, а такий захід – хороший привід поспілкуватися у невимушеній атмосфері.«Такі свята піднімають загальний дух», – каже забудовник і додає, що мешканцям комплексів така ініціатива дуже подобається».уже приблизно два роки – мешканка першого будинку ЖК «Юпітер» і каже, що дуже задоволена і комплексом вцілому, і приємним бонусом – такими святкуваннями. «Тут чимала окрема територія, дітям є де безпечно погуляти, дорога – далеко, натомість тут же є вдосталь місця для парковки. Дуже зручно». Каже, що на минулорічному святкуванні Дня доброго сусіда теж була. Жінка запевняє, що такі неформальні зустрчі дуже зближують людей, що проживають поруч, тож вдячність за це від усього першого будинку висловила директору «Інвестора» Андрію Разумовському. «Він великий молодець», – каже пані Тетяна.Натомістьще не заселилася до своєї квартири у третьому новозданому будинку, лише робить ремонт, але каже, що вже встигла познайомитися із деякими сусідами.Розповіла, що вирішила мешкати саме у «Юпітері», перш за все, через комфортне розташування, проектування квартир та облаштування території.розповіла, що разом із чоловікомзаїхали сюди минулого року у грудні і відразу ж здружилися зі своїми сусідами, які, зі слів жінки, охоче підтримують цікаві ініціативи і люблять збиратися разом.«Тут і справді якась атмосфера така «юпітерська», усі дуже дружні, з одними можемо пообідати, з іншими кави попити, за цей час дуже зблизилися, багато спільних робіт разом виконуємо, сусіди дуже активні: окультурюємо територію, прибираємо, нам цікаво разом. Усі дуже позитивні, ніхто не шукає приводів, аби посваритися, як то буває, навпаки хочуть жити якось по-сучасному. Коли День доброго сусіда був минулого року, то ми зрозуміли, що це дуже класна ідея, власний стиль «Інвестора», а, отже, і наш. Минулого разу під час цього дня ми садили дерева. Тепер кожен до свого дивиться, підливає. Такі спільні справи об'єднують», – каже мешканка Тетяна Чуб.Не зраджували традиціям і цього разу. Разом із забудовником Андрієм Разумовським мешканці знову висаджували дерева поруч із третім будинком комплексу.А коли усі повернулися, то на гостей святкування чекав сюрприз – справжній циганський табір із танцями та піснями під гітари прийшов розважати мешканців, а циганка навіть пропонувала погадати на щасливу долю усім охочим. Спочатку гості трохи соромилися, але потім один за одним слухали, що ж такого особливого їм напророчила доля, тим паче, що «юпітерська» циганка – їхня сусідка Тетяна Чуб, яка журналістам не відразу розповіла, що вона із чоловіком – члени колективу «ЛавітаШоу». Вони щоразу активно долучаються до святкувань, дивуючи сусідів новими цікавими перевтіленнями і образами.Подбали і про те, аби весело було не лише дорослим, але й найменшим мешканцям. На дитячому майданчику їх розважали аніматори у костюмах фіксиків, а поруч – клуб «Айна Бера» облаштував зону для стрільби з лука і місце, де можна було позмагатися на м’яких мечах. До слова, згодом одним із конкурсів було змагання за звання силача «Юпітера», де розіграли новеньку кавоварку.До слова, призів забудовник для цього дня підготував ще дуже багато: і кухонна вага, і блендер, і пледи, і чашки, і навіть робот-пилосос з телевізором можна було виграти. Спільно зі спонсорами: ikea_lutsk_ua , студією меблів «Markson», компанією вікон для мансардних квартир «Velux» та онлайн-школою англійської мови для дорослих en_action_school підготували для гостей чимало цінних подарунків.Можливість взяти участь тут давали кожному, якщо у попередньому конкурсы чоловіки билися на мечах, то у одному з наступних жынки могли виграти призи, перетягуючи канат.Дев’ятирічний, який саме поспішав до квартири, аби віднести свій виграш за правильну відповідь на питання, скільки супутників має Юпітер, каже, що дуже чекав на День доброго сусіда. Хлопчик мешкає тут із родиною вже півтора року і зізнається, що добре пам’ятає, як йому сподобалося розважатись на попередньому: «Чекав цього дня з минулої п’ятниці. Коли сказали, що буде таке свято, то я дуже зрадів», – поки показував своє новеньке «інвесторівське» горнятко, то встиг пригадати, що минулого року його родина виграла на святі ящик шампанського, а собачка Міа – смаколики. Цього року пухнаста блондинка теж вже встигла перемогти у конкурсі без суперників.Мешканка «Юпітера»розповіла, що у пошуках ідеального помешкання разом із чоловіком об’їхали багато новобудов. «Коли побачили квартиру саме в цьому будинку, то вже й не сумнівалися, що треба брати. Проживати тут дуже комфортно. Тут водночас спокійно і тихо, але поруч є всі зручності міста», – каже щаслива мешканка ЖК.Співінвестор проекту ЖК «Юпітер»сказав, що такі святкування є дуже важливими, адже, перш за все, вони дають людям можливість не лише відпочити, але й ближче познайомитися один з одним. Також привітав Андрія Руслановича і мешканців третього будинку із довгоочукуваною здачею, побажав приємного проживання там і зауважив, що із такими сусідами сумно точно не буде.ФотоГоловне зображення

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