Повідомили, від чого померла новонароджена дитина, яку в Луцьку жінка носила в сумці





Про це йдеться в сюжеті



Страшну знахідку виявили на одній із зупинок. Скривавлене немовля ще з пуповиною лежало у чорному пакеті, замотане у тканину. Жінка, яка принесла туди дитину, сама зателефонувала до поліції. Спершу вона сказала копам, що знайшла мертве дитя. Згодом таки зізналася, що дитину народила вона.



«Одразу приїхали додому. Там були сліди і одягу, кров була і інші сліди, як після пологів. Пуповина ще була біля неї. Відомо, що вона її перерізала кухонним ножем», – розповіла речниця поліції у Волинській області Ольга Бузулук.



Жінка мешкала у гуртожитку. Сусіди не чули, як вона народжувала.



Тіло дитини відправили на експертизу. Попередньо відомо, що хлопчик помер після народження. Слідчі одразу запідозрили, що мати вбила дитя.



«Попередньо експертиза розтину тіла дитини встановила, що дитина померла через удушення. Можливо, вона її народила у ванній і втопила, душила. Врешті, ці ще експертизи тривають», – повідомила речниця поліції у Волинській області Ольга Бузулук.



Сусіди приголомшені. Кажуть, що 24-річна жінка мешкала тут пів року. Сама виховувала двох маленьких синів 4 і 5 років. Працювала у магазині і завжди була привітною. Про те, що була вагітна, пожильці гуртожитку навіть не здогадувалися.



Нині жінка у СІЗО. За попередніми даними, вона вже зізналася, що вбила дитину, але чому – не каже. Чи осудна – буде відомо після психіатричної експертизи. За вбивство дитини жінці загрожує п’ять років позбавлення волі. Доки триває слідство, двох її хлопчиків забрала бабуся.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські затримали у Луцьку волинянку, яка привезла пакет зі своїм мертвим новонародженим хлопчиком на зупинку . Її підозрюють у вбивстві дитини. Попередньо, дитина померла через удушення.Про це йдеться в сюжеті ТСН Страшну знахідку виявили на одній із зупинок. Скривавлене немовля ще з пуповиною лежало у чорному пакеті, замотане у тканину. Жінка, яка принесла туди дитину, сама зателефонувала до поліції. Спершу вона сказала копам, що знайшла мертве дитя. Згодом таки зізналася, що дитину народила вона.«Одразу приїхали додому. Там були сліди і одягу, кров була і інші сліди, як після пологів. Пуповина ще була біля неї. Відомо, що вона її перерізала кухонним ножем», – розповіла речниця поліції у Волинській областіЖінка мешкала у гуртожитку. Сусіди не чули, як вона народжувала.Тіло дитини відправили на експертизу. Попередньо відомо, що хлопчик помер після народження. Слідчі одразу запідозрили, що мати вбила дитя.«Попередньо експертиза розтину тіла дитини встановила, що дитина померла через удушення. Можливо, вона її народила у ванній і втопила, душила. Врешті, ці ще експертизи тривають», – повідомила речниця поліції у Волинській області Ольга Бузулук.Сусіди приголомшені. Кажуть, що 24-річна жінка мешкала тут пів року. Сама виховувала двох маленьких синів 4 і 5 років. Працювала у магазині і завжди була привітною. Про те, що була вагітна, пожильці гуртожитку навіть не здогадувалися.Нині жінка у СІЗО. За попередніми даними, вона вже зізналася, що вбила дитину, але чому – не каже. Чи осудна – буде відомо після психіатричної експертизи. За вбивство дитини жінці загрожує п’ять років позбавлення волі. Доки триває слідство, двох її хлопчиків забрала бабуся.

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