У Володимирі-Волинському на пішохідному переході легковик збив людину. ВІДЕО





Відео з камер спостереження опублікував на своїй сторінці у facebook Андрій Кандиба, пише



На відео видно момент ДТП. Перед тим, як перейти дорогу, учасник дорожнього руху з велосипедом зупинився і зліз із нього.



Як стало відомо БУГу, постраждалий в ДТП – молодий хлопець. Значних травм він не отримав, однак наразі знаходиться в лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-го жовтня о 22:52 на пішохідному переході у Володимирі-Волинському на вул. Ковельській водій збив пішохода з велосипедом в руках.Відео з камер спостереження опублікував на своїй сторінці у facebook, пише БУГ На відео видно момент ДТП. Перед тим, як перейти дорогу, учасник дорожнього руху з велосипедом зупинився і зліз із нього.Як стало відомо БУГу, постраждалий в ДТП – молодий хлопець. Значних травм він не отримав, однак наразі знаходиться в лікарні.

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