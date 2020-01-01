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У Володимирі-Волинському на пішохідному переході легковик збив людину. ВІДЕО

У Володимирі-Волинському на пішохідному переході легковик збив людину. ВІДЕО
18-го жовтня о 22:52 на пішохідному переході у Володимирі-Волинському на вул. Ковельській водій збив пішохода з велосипедом в руках.

Відео з камер спостереження опублікував на своїй сторінці у facebook Андрій Кандиба, пише БУГ.

На відео видно момент ДТП. Перед тим, як перейти дорогу, учасник дорожнього руху з велосипедом зупинився і зліз із нього.

Як стало відомо БУГу, постраждалий в ДТП – молодий хлопець. Значних травм він не отримав, однак наразі знаходиться в лікарні.


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Теги: Володимир-Волинський, аварія, пішохідний перехід, велосипедист
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