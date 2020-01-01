Ілюстративний постер луцького дизайнера презентували на виставці у Південній Кореї





Як розповів Кирило Ткачов, про попередній відбір авторських робіт до участі у виставці йому невідомо, адже чоловік взяв участь за персональним запрошенням. Він також додав, що надіслав лише файл свого плакату, а надрукували його організатори.



"Я радий брати участь у цій події з постером фестивалю "Простір літер". Відзначу, що на плакаті використовується новий шрифт AlfaBravo (Aleksa), який ми розробили його спільно з Марчелою Можиною", - підкреслив дизайнер.



Загалом, учасниками виставки просто неба стали 48 дизайнерів із 16 країн. Постери розмістили на стендах у вигляді величезних книжок.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький дизайнер презентував типографічний постер у Південній Кореї. Його плакат на стенді у вигляді книжки презентували на міжнародній виставці "2020 Oesol Hangeul Hanmadang International Typography Poster Exhibition".Як розповів Суспільному , про попередній відбір авторських робіт до участі у виставці йому невідомо, адже чоловік взяв участь за персональним запрошенням. Він також додав, що надіслав лише файл свого плакату, а надрукували його організатори."Я радий брати участь у цій події з постером фестивалю "Простір літер". Відзначу, що на плакаті використовується новий шрифт AlfaBravo (Aleksa), який ми розробили його спільно з", - підкреслив дизайнер.Загалом, учасниками виставки просто неба стали 48 дизайнерів із 16 країн. Постери розмістили на стендах у вигляді величезних книжок.

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