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Ілюстративний постер луцького дизайнера презентували на виставці у Південній Кореї

Ілюстративний постер луцького дизайнера презентували на виставці у Південній Кореї
Луцький дизайнер презентував типографічний постер у Південній Кореї. Його плакат на стенді у вигляді книжки презентували на міжнародній виставці "2020 Oesol Hangeul Hanmadang International Typography Poster Exhibition".

Як розповів Суспільному Кирило Ткачов, про попередній відбір авторських робіт до участі у виставці йому невідомо, адже чоловік взяв участь за персональним запрошенням. Він також додав, що надіслав лише файл свого плакату, а надрукували його організатори.

"Я радий брати участь у цій події з постером фестивалю "Простір літер". Відзначу, що на плакаті використовується новий шрифт AlfaBravo (Aleksa), який ми розробили його спільно з Марчелою Можиною", - підкреслив дизайнер.

Загалом, учасниками виставки просто неба стали 48 дизайнерів із 16 країн. Постери розмістили на стендах у вигляді величезних книжок.

Ілюстративний постер луцького дизайнера презентували на виставці у Південній Кореї
Ілюстративний постер луцького дизайнера презентували на виставці у Південній Кореї


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Теги: постер, виставка, Кирило Ткачов
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