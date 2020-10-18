У Чехії відкрили перший готель для хворих на коронавірус
Сьогодні, 21:44
У Празі відкрили перший готель, який прийматиме тільки хворих на коронавірус.
Чотиризірковий готель розташований у центрі міста та належить мережі Czech Inn Hotels, пишуть Факти.
Він розрахований на людей, які у подорожі довідалися про те, що хворі, а також захворілих мешканців столиці Чехії, які бояться заразити своїх рідних, залишаючись вдома.
Для заселення необхідно надати довідку про позитивний тест. Розміститися, маючи лише підозру на Covid-19, неможливо.
Обслуговування клієнтів у готелі організоване повністю безконтактно. У самому готелі спілкування з адміністратором відбувається через спеціальний монітор, а ключі залишають у дверях кімнат.
Правила готелю:
- дистанційно можна також замовити їжу на кухні;
- гостям не можна буде знаходитися за межами свого номеру;
- персонал готелю працює у захисних костюмах;
- кімнати після виїзду клієнтів залишатимуть порожніми на один день;
- у спільних приміщеннях дезінфекцію проводитимуть щоденно.
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Чотиризірковий готель розташований у центрі міста та належить мережі Czech Inn Hotels, пишуть Факти.
Він розрахований на людей, які у подорожі довідалися про те, що хворі, а також захворілих мешканців столиці Чехії, які бояться заразити своїх рідних, залишаючись вдома.
Для заселення необхідно надати довідку про позитивний тест. Розміститися, маючи лише підозру на Covid-19, неможливо.
Обслуговування клієнтів у готелі організоване повністю безконтактно. У самому готелі спілкування з адміністратором відбувається через спеціальний монітор, а ключі залишають у дверях кімнат.
Правила готелю:
- дистанційно можна також замовити їжу на кухні;
- гостям не можна буде знаходитися за межами свого номеру;
- персонал готелю працює у захисних костюмах;
- кімнати після виїзду клієнтів залишатимуть порожніми на один день;
- у спільних приміщеннях дезінфекцію проводитимуть щоденно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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