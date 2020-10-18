У Чехії відкрили перший готель для хворих на коронавірус





Чотиризірковий готель розташований у центрі міста та належить мережі Czech Inn Hotels, пишуть



Він розрахований на людей, які у подорожі довідалися про те, що хворі, а також захворілих мешканців столиці Чехії, які бояться заразити своїх рідних, залишаючись вдома.



Для заселення необхідно надати довідку про позитивний тест. Розміститися, маючи лише підозру на Covid-19, неможливо.



Обслуговування клієнтів у готелі організоване повністю безконтактно. У самому готелі спілкування з адміністратором відбувається через спеціальний монітор, а ключі залишають у дверях кімнат.



Правила готелю:



- дистанційно можна також замовити їжу на кухні;

- гостям не можна буде знаходитися за межами свого номеру;

- персонал готелю працює у захисних костюмах;

- кімнати після виїзду клієнтів залишатимуть порожніми на один день;

- у спільних приміщеннях дезінфекцію проводитимуть щоденно.

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