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У місті на Волині намагаються вирішити проблему великої кількості безпритульних тварин

У місті на Волині намагаються вирішити проблему великої кількості безпритульних тварин
Нововолинсців запрошують у команду зооволонтерів міста, яка буде організувати процес зі зменшення кількості безпритульних тварин

Про це зооволонтери написали у facebook-спільноті Нововолинськ інфо.

«Шановна громадо. Просимо вас долучатись до зооволонтерів міста. Метою є зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях гуманним шляхом. Перевагою стерилізації для оточуючих є зменшення кількості безпритульних тварин у місті.

Ми, зооволонтери, просимо вашої допомоги у вирішенні проблеми тварин-безхатьків шляхом їх стерилізації та кастрації з метою подальшого комфортного спільного проживання мешканців міста та чотирилапих, адже самим здійснити цю роботу без підтримки громади та влади, дуже складно. Сподіваємося на ваше розуміння та дякуємо за допомогу», – написав Руслан Романишин.

Як зазначає пан Руслан, зооволонтери вже організовано стерилізують тварин на таких вулицях: м-н Шахтарський, 20, вул. Нововолинська, 53, вул. Грушевського, 6, вул. Січових Стрільців, ТЦ Форест, ринок ст. Шахтар.

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Теги: Нововолинськ, безпритульні тварини, зооволонтери, стерилізація
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