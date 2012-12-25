У місті на Волині намагаються вирішити проблему великої кількості безпритульних тварин





Про це зооволонтери написали у facebook-спільноті



«Шановна громадо. Просимо вас долучатись до зооволонтерів міста. Метою є зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях гуманним шляхом. Перевагою стерилізації для оточуючих є зменшення кількості безпритульних тварин у місті.



Ми, зооволонтери, просимо вашої допомоги у вирішенні проблеми тварин-безхатьків шляхом їх стерилізації та кастрації з метою подальшого комфортного спільного проживання мешканців міста та чотирилапих, адже самим здійснити цю роботу без підтримки громади та влади, дуже складно. Сподіваємося на ваше розуміння та дякуємо за допомогу», – написав Руслан Романишин.



Як зазначає пан Руслан, зооволонтери вже організовано стерилізують тварин на таких вулицях: м-н Шахтарський, 20, вул. Нововолинська, 53, вул. Грушевського, 6, вул. Січових Стрільців, ТЦ Форест, ринок ст. Шахтар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинсців запрошують у команду зооволонтерів міста, яка буде організувати процес зі зменшення кількості безпритульних тваринПро це зооволонтери написали у facebook-спільноті Нововолинськ інфо «Шановна громадо. Просимо вас долучатись до зооволонтерів міста. Метою є зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях гуманним шляхом. Перевагою стерилізації для оточуючих є зменшення кількості безпритульних тварин у місті.Ми, зооволонтери, просимо вашої допомоги у вирішенні проблеми тварин-безхатьків шляхом їх стерилізації та кастрації з метою подальшого комфортного спільного проживання мешканців міста та чотирилапих, адже самим здійснити цю роботу без підтримки громади та влади, дуже складно. Сподіваємося на ваше розуміння та дякуємо за допомогу», – написавЯк зазначає пан Руслан, зооволонтери вже організовано стерилізують тварин на таких вулицях: м-н Шахтарський, 20, вул. Нововолинська, 53, вул. Грушевського, 6, вул. Січових Стрільців, ТЦ Форест, ринок ст. Шахтар.

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