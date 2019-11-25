вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За минулий рік більше 150 волинян постраждали від торгівлі людьми. ВІДЕО

За минулий рік більше 150 волинян постраждали від торгівлі людьми. ВІДЕО
До Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який відзначають 18 жовтня, у Луцьку організували пішохідний квест. У ньому взяли участь 5 команд.

Про це Суспільному розповіла співорганізаторка Лідія Гонтар.

20 лучан у різнокольорових масках і кепках бігали центральними вулицями Луцька, намагаючись відгадати завдання квесту під назвою «Я не товар!». Брали участь 5 команд, кожна з яких отримала свій колір.

Лідія Гонтар 20 років готує завдання для різних квестів. Цього разу, каже, вибрала нескладні. Загалом під час квесту було 14 завдань.

З них 3-4 провокаційні, - каже інспектор відділу патрульної поліції Волині Роман Ткачук.

"Однією з умов є те, що учасники мають розпізнати ситуацію - торгівлі людьми та повідомити про неї у поліцію", - каже поліцейський.

Окрім мандрівки містом, учасники квесту отримали інформацію про запобігання торгівлі людьми, розповів співорганізатор заходу Віктор Вальчук. Громадська організація «Волинські перспективи», яку очолює Віктор Вальчук є виконавчим партнером Міжнародної організації з міграції у Волинській області. І у програму, яку проводить організація, входять особи, які постраждали від торгівлі людьми.

"За 2019 рік понад 150 волинян звернулися в організацію та були ідентифіковані, як постраждалі, - каже громадський діяч. Як форма торгівлі людьми переважає трудова експлуатація. Країна призначення – це Польща, але й інші країни активні, зокрема, Німеччина, Чехія, Норвегія і - Російська Федерація", - розповідає Віктор Вальчук.

Частина завдань квесту відбулася у центральному парку Луцька. Першими сюди прибігли Сергій Янчук та Назар Іванкевич. Їх команда стала переможцями.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: торгівля людьми, квест
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Капітальний ремонт у неонатальному центрі у Луцьку обійдеться у 27 мільйонів
Сьогодні, 02:26
За минулий рік більше 150 волинян постраждали від торгівлі людьми. ВІДЕО
Сьогодні, 01:35
Словаччина протестує на Covid-19 усіх мешканців країни
Сьогодні, 00:47
19 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Володимирі-Волинському на пішохідному переході легковик збив людину. ВІДЕО
18 жовтень, 23:36
Схожі новини
У Луцьку влаштовують пішохідний квест містом «Я не товар» У Луцьку влаштовують пішохідний квест містом «Я не товар»
12 жовтень, 15:20
У Луцьку влаштували історичний квест для молоді. ВІДЕО У Луцьку влаштували історичний квест для молоді. ВІДЕО
15 жовтень, 01:12
Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО
04 вересень, 15:43
Школярам з Любомля розповіли, як уникнути експлуатації дитячої праці Школярам з Любомля розповіли, як уникнути експлуатації дитячої праці
25 листопад, 2019, 22:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Між волинськими селами замість дерев'яного мосту облаштували металевий
18 жовтень, 16:00
 1
Капітальний ремонт у неонатальному центрі у Луцьку обійдеться у 27 мільйонів
Сьогодні, 02:26
 0
За минулий рік більше 150 волинян постраждали від торгівлі людьми. ВІДЕО
Сьогодні, 01:35
 0
Словаччина протестує на Covid-19 усіх мешканців країни
Сьогодні, 00:47
 0
19 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8