За минулий рік більше 150 волинян постраждали від торгівлі людьми. ВІДЕО





Про це Лідія Гонтар.



20 лучан у різнокольорових масках і кепках бігали центральними вулицями Луцька, намагаючись відгадати завдання квесту під назвою «Я не товар!». Брали участь 5 команд, кожна з яких отримала свій колір.



Лідія Гонтар 20 років готує завдання для різних квестів. Цього разу, каже, вибрала нескладні. Загалом під час квесту було 14 завдань.



З них 3-4 провокаційні, - каже інспектор відділу патрульної поліції Волині Роман Ткачук.



"Однією з умов є те, що учасники мають розпізнати ситуацію - торгівлі людьми та повідомити про неї у поліцію", - каже поліцейський.



Окрім мандрівки містом, учасники квесту отримали інформацію про запобігання торгівлі людьми, розповів співорганізатор заходу Віктор Вальчук. Громадська організація «Волинські перспективи», яку очолює Віктор Вальчук є виконавчим партнером Міжнародної організації з міграції у Волинській області. І у програму, яку проводить організація, входять особи, які постраждали від торгівлі людьми.



"За 2019 рік понад 150 волинян звернулися в організацію та були ідентифіковані, як постраждалі, - каже громадський діяч. Як форма торгівлі людьми переважає трудова експлуатація. Країна призначення – це Польща, але й інші країни активні, зокрема, Німеччина, Чехія, Норвегія і - Російська Федерація", - розповідає Віктор Вальчук.



Частина завдань квесту відбулася у центральному парку Луцька. Першими сюди прибігли Сергій Янчук та Назар Іванкевич. Їх команда стала переможцями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який відзначають 18 жовтня, у Луцьку організували пішохідний квест. У ньому взяли участь 5 команд.Про це Суспільному розповіла співорганізаторка20 лучан у різнокольорових масках і кепках бігали центральними вулицями Луцька, намагаючись відгадати завдання квесту під назвою «Я не товар!». Брали участь 5 команд, кожна з яких отримала свій колір.Лідія Гонтар 20 років готує завдання для різних квестів. Цього разу, каже, вибрала нескладні. Загалом під час квесту було 14 завдань.З них 3-4 провокаційні, - каже інспектор відділу патрульної поліції Волині"Однією з умов є те, що учасники мають розпізнати ситуацію - торгівлі людьми та повідомити про неї у поліцію", - каже поліцейський.Окрім мандрівки містом, учасники квесту отримали інформацію про запобігання торгівлі людьми, розповів співорганізатор заходу. Громадська організація «Волинські перспективи», яку очолює Віктор Вальчук є виконавчим партнером Міжнародної організації з міграції у Волинській області. І у програму, яку проводить організація, входять особи, які постраждали від торгівлі людьми."За 2019 рік понад 150 волинян звернулися в організацію та були ідентифіковані, як постраждалі, - каже громадський діяч. Як форма торгівлі людьми переважає трудова експлуатація. Країна призначення – це Польща, але й інші країни активні, зокрема, Німеччина, Чехія, Норвегія і - Російська Федерація", - розповідає Віктор Вальчук.Частина завдань квесту відбулася у центральному парку Луцька. Першими сюди прибіглита. Їх команда стала переможцями.

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