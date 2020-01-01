вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Капітальний ремонт у неонатальному центрі у Луцьку обійдеться у 27 мільйонів

Капітальний ремонт у неонатальному центрі у Луцьку обійдеться у 27 мільйонів
Виконавця капітального ремонту першого та третього поверхів неонатального центру, сходових кліток та вантажно-пасажирського ліфта на проспекті Відродження, 30 у Луцьку визначать за результатами відкритих торгів.

Про це пише «Волинь Online».

Організовує торги КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської облради. Тендерні пропозиції приймають до 29 жовтня, розпочнуть аукціон 30 жовтня.

Строк виконання робіт – до 30 листопада 2021 року.

Очікувана вартість становить 27,468 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, тендер, неонатальний центр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Капітальний ремонт у неонатальному центрі у Луцьку обійдеться у 27 мільйонів
Сьогодні, 02:26
За минулий рік більше 150 волинян постраждали від торгівлі людьми. ВІДЕО
Сьогодні, 01:35
Словаччина протестує на Covid-19 усіх мешканців країни
Сьогодні, 00:47
19 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Володимирі-Волинському на пішохідному переході легковик збив людину. ВІДЕО
18 жовтень, 23:36
Схожі новини
На Волині капітально відремонтують одну з поліклінік На Волині капітально відремонтують одну з поліклінік
11 жовтень, 00:23
У Луцьку відремонтують будівлю пенсійного фонду У Луцьку відремонтують будівлю пенсійного фонду
04 жовтень, 12:21
У Луцьку хочуть відремонтувати перший Малоомелянівський провулок У Луцьку хочуть відремонтувати перший Малоомелянівський провулок
03 жовтень, 05:34
У Луцьку ремонтуватимуть фасад будівлі коледжу У Луцьку ремонтуватимуть фасад будівлі коледжу
29 вересень, 08:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Між волинськими селами замість дерев'яного мосту облаштували металевий
18 жовтень, 16:00
 1
Капітальний ремонт у неонатальному центрі у Луцьку обійдеться у 27 мільйонів
Сьогодні, 02:26
 0
За минулий рік більше 150 волинян постраждали від торгівлі людьми. ВІДЕО
Сьогодні, 01:35
 0
Словаччина протестує на Covid-19 усіх мешканців країни
Сьогодні, 00:47
 0
19 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8