Капітальний ремонт у неонатальному центрі у Луцьку обійдеться у 27 мільйонів
Сьогодні, 02:26
Виконавця капітального ремонту першого та третього поверхів неонатального центру, сходових кліток та вантажно-пасажирського ліфта на проспекті Відродження, 30 у Луцьку визначать за результатами відкритих торгів.
Про це пише «Волинь Online».
Організовує торги КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської облради. Тендерні пропозиції приймають до 29 жовтня, розпочнуть аукціон 30 жовтня.
Строк виконання робіт – до 30 листопада 2021 року.
Очікувана вартість становить 27,468 мільйона гривень.
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Про це пише «Волинь Online».
Організовує торги КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської облради. Тендерні пропозиції приймають до 29 жовтня, розпочнуть аукціон 30 жовтня.
Строк виконання робіт – до 30 листопада 2021 року.
Очікувана вартість становить 27,468 мільйона гривень.
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