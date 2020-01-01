Капітальний ремонт у неонатальному центрі у Луцьку обійдеться у 27 мільйонів





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Організовує торги КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської облради. Тендерні пропозиції приймають до 29 жовтня, розпочнуть аукціон 30 жовтня.



Строк виконання робіт – до 30 листопада 2021 року.



Очікувана вартість становить 27,468 мільйона гривень.

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