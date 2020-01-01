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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 19 жовтня: в Україні – 4 766 нових випадків коронавірусу, на Волині – 156

Ранок 19 жовтня: в Україні – 4 766 нових випадків коронавірусу, на Волині – 156
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4766 осіб, зафіксували 66 летальних випадків, 1 112 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані РНБО станом на ранок понеділка 19 жовтня.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській області - 595. На Волині зафіксували 156 нових випадків.

За добу на Волині 1 випадок хвороби завершився летально. Загалом 222 людини померли від ускладнень недуги в області.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 303 638 людей, з них 126 489 видужали, летальних випадків — 5 673. Продовжують лікуватися 171 476 людей.

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Теги: РНБО, коронавірус, статистика
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