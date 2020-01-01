Ранок 19 жовтня: в Україні – 4 766 нових випадків коронавірусу, на Волині – 156
Сьогодні, 09:09
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4766 осіб, зафіксували 66 летальних випадків, 1 112 пацієнтів одужали.
Про це свідчать дані РНБО станом на ранок понеділка 19 жовтня.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській області - 595. На Волині зафіксували 156 нових випадків.
За добу на Волині 1 випадок хвороби завершився летально. Загалом 222 людини померли від ускладнень недуги в області.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 303 638 людей, з них 126 489 видужали, летальних випадків — 5 673. Продовжують лікуватися 171 476 людей.
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Про це свідчать дані РНБО станом на ранок понеділка 19 жовтня.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській області - 595. На Волині зафіксували 156 нових випадків.
За добу на Волині 1 випадок хвороби завершився летально. Загалом 222 людини померли від ускладнень недуги в області.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 303 638 людей, з них 126 489 видужали, летальних випадків — 5 673. Продовжують лікуватися 171 476 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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