Курс валют у Луцьку на 19 жовтня





Євро при купівлі становить – 32.909, продажу – 33.433.



Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.375.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.822, продаж – 7.472.



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