Курс валют у Луцьку на 19 жовтня
Сьогодні, 09:11
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.235, а продаж – 28.493.
Євро при купівлі становить – 32.909, продажу – 33.433.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.822, продаж – 7.472.
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Євро при купівлі становить – 32.909, продажу – 33.433.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.822, продаж – 7.472.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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