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На Волині поранений браконьєрами лось прибіг на подвір’я до людей

На Волині поранений браконьєрами лось прибіг на подвір’я до людей
Кричущий факт браконьєрства – знову у Любешівському районі. Лось, намагаючись врятуватися, прибіг у подвір’я до людей. Проте через важку травму тварина загинула, вже будучи на території приватного обійстя.

Інцидент трапився 18 жовтня у селі Судче, - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Про цей факт єгерів та працівників державної лісової охорони ДП «Любешівське ЛМГ» повідомив господар будинку, де все відбулося.

На місці працювали також працівники поліції, ветеринарної служби, УТМР та Національного природного парку «Прип’ять-Стохід». Встановили, що смерть тварини настала внаслідок вогнепального поранення.

Випадок браконьєрства відбувся на території мисливських угідь, охорону яких забезпечують працівники Українського товариства мисливців та рибалок.

Нагадаємо, що поблизу села Пожіг Любешівського району браконьєри вбили лося, а м'ясо розфасували в мішки.


На Волині поранений браконьєрами лось прибіг на подвір’я до людей
На Волині поранений браконьєрами лось прибіг на подвір’я до людей

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Теги: лось, браконьєри, Любешівщина
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