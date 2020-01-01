Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу
Сьогодні, 09:51
За останню добу на Волині зареєстрували 156 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 30 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Ківерцівський район – 1).
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 25, Луцький район – 4, м. Нововолинськ – 19, Володимир-Волинський район – 1, Горохівський район – 23, Іваничівський район – 2, Камінь-Каширський район – 1, Ківерцівський район – 24, Ковельський район – 13, Локачинський район – 2, Любомльський район – 8, Любешівський район – 8, Маневицький район – 1, Ратнівський район – 15, Рожищенський район –2, Турійський район – 6, Шацький район - 2.
Станом на 19 жовтня в області зареєстрували 10986 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 661 у дітей та 1138 у медичних працівників. Одужало 6293 особи, з них 398 дітей та 767 медичних працівників. 222 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 9 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 2772 (в т. ч. 67 летальних)
Луцький район – 994 (в т. ч. 17 летальних)
м. Нововолинськ – 912 (в т. ч. 16 летальних)
Володимир-Волинський район – 909 (в т. ч. 9 летальних)
Горохівський район – 511 (в т. ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 247 (в т. ч. 7 летальних)
Камінь-Каширський район – 428 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1080 (в т. ч. 18 летальних)
Ковельський район – 827 (в т. ч. 22 летальних)
Локачинський район – 119
Любомльський район – 228 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –357 (в т. ч. 7 летальних)
Маневицький район – 517 (в т. ч. 14 летальних)
Ратнівський район – 359 (в т.ч. 11 летальних)
Рожищенський район – 261 (в т. ч. 7 летальних)
Старовижівський район – 147 (в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 228 ( в т. ч. 2 летальний)
Шацький район – 90 (в т. ч. 1 летальний).
За попередню добу надійшло 158 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 63138 осіб. За останню добу обстежили 525 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 25, Луцький район – 4, м. Нововолинськ – 19, Володимир-Волинський район – 1, Горохівський район – 23, Іваничівський район – 2, Камінь-Каширський район – 1, Ківерцівський район – 24, Ковельський район – 13, Локачинський район – 2, Любомльський район – 8, Любешівський район – 8, Маневицький район – 1, Ратнівський район – 15, Рожищенський район –2, Турійський район – 6, Шацький район - 2.
Станом на 19 жовтня в області зареєстрували 10986 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 661 у дітей та 1138 у медичних працівників. Одужало 6293 особи, з них 398 дітей та 767 медичних працівників. 222 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 9 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 2772 (в т. ч. 67 летальних)
Луцький район – 994 (в т. ч. 17 летальних)
м. Нововолинськ – 912 (в т. ч. 16 летальних)
Володимир-Волинський район – 909 (в т. ч. 9 летальних)
Горохівський район – 511 (в т. ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 247 (в т. ч. 7 летальних)
Камінь-Каширський район – 428 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1080 (в т. ч. 18 летальних)
Ковельський район – 827 (в т. ч. 22 летальних)
Локачинський район – 119
Любомльський район – 228 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –357 (в т. ч. 7 летальних)
Маневицький район – 517 (в т. ч. 14 летальних)
Ратнівський район – 359 (в т.ч. 11 летальних)
Рожищенський район – 261 (в т. ч. 7 летальних)
Старовижівський район – 147 (в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 228 ( в т. ч. 2 летальний)
Шацький район – 90 (в т. ч. 1 летальний).
За попередню добу надійшло 158 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 63138 осіб. За останню добу обстежили 525 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
У селищі на Волині через необережне поводження з вогнем горів 5-поверховий житловий будинок
Сьогодні, 10:07
Помер журналіст районної газети на Волині
Сьогодні, 09:56
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу
Сьогодні, 09:51