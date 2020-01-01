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У Луцьку жінка за кермом BMW збила пішохода

У Луцьку жінка за кермом BMW збила пішохода
У Луцьку водійка автомобіля BMW X1 збила жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 жовтня близько 12 години на вулиці Карпенка-Карого.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що 34-річна водійка, керуючи автомобілем BMW, поблизу ТЦ «Караван» наїхавла на 45-річну жінку. За цим фактом відомості були внесені до ЄРДР за ч1 ст.76 ККУ (йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинили потерпілій середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Як поінформували у диспетчерській службі "швидкої", до них виклик про постраждалу жінку у ДТП надійшов о 11:59. На місце виїхали медики, працівники якої надали першу медичну допомогу. Далі жінку госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: аварія, Луцьк, водійка
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