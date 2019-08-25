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У районній лікарні Ратного відремонтували реанімаційне відділення

У районній лікарні Ратного відремонтували реанімаційне відділення
У центральній райлікарні Ратного відкрили капітально відремонтоване відділення інтенсивної терапії на десять палат. Це результат спільної роботи народного депутата від 21 округу Степана Івахіва, районної влади та керівництва медзакладу. На ремонт витратили 1 мільйон 200 тисяч гривень депутатської субвенції на соціально-економічний розвиток, і 200 тисяч гривень із районного бюджету та благодійної каси лікарні.

У відділенні інтенсивної терапії надають допомогу хворим у найважчих станах. Медики тут мають великий досвід лікування пацієнтів із травматичною хворобою, патологією органів черевної та грудної порожнин, з критичними проявами перебігу хронічних захворювань та черепно-мозковими травмами.

Відділення оснащене сучасним обладнанням для цілодобового моніторингу, проведення штучної вентиляції легень тощо.

У районній лікарні Ратного відремонтували реанімаційне відділення


«Ремонт тривав понад рік, адже тут усе абсолютно перебудовували. Проект відділення змінили: збільшили кількість палат, перенесли пост і перемички, планування коридорів стало іншим. Тепер його зі старим не порівняти», – розповіла Наталія Жеш, головна медсестра відділення інтенсивної терапії.

На свято Покрови Пресвятої Богородиці настоятель храму святого преподобного Агапіта Печерського, що розташована на території лікарні, протоієрей Ігор Антонюк освятив відремонтоване приміщення реанімації.

Через ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції багато людей на відкриття не кликали, але урочистості моменту це не применшило. Стрічку перерізали директор благодійного фонду «Патріоти Волині» Павло Самолюк та очільник медзакладу Михайло Бегаль.

У районній лікарні Ратного відремонтували реанімаційне відділення


«Обов’язково передам цю частинку стрічки Степанові Петровичу, – пообіцяв пан Самолюк. – У нього є гарна традиція: після відкриття кожного збудованого чи капітально відремонтованого об’єкту, зберігати на згадку про добре зроблену справу частинку стрічки. І їх у нього вже чимало».

«Обов’язково передам цю частинку стрічки Степанові Петровичу, – пообіцяв пан Самолюк. – У нього є гарна традиція: після відкриття кожного збудованого чи капітально відремонтованого об’єкту, зберігати на згадку про добре зроблену справу частинку стрічки. І їх у нього вже чимало».

І це правда, бо навіть у Ратнівський центральній райлікарні — це не перше відремонтоване приміщення. Не одне життя вже врятували в операційному блоці хірургічного відділення, яке відремонтували кілька років тому завдяки народному депутату України Степану Івахіву. Він профінансував всі роботи повністю за рахунок коштів благодійного фонду «Патріоти Волині», а це — понад півмільйона гривень.

Окрім того, нещодавно ця лікарня отримала від благодійного фонду апарат ШВЛ світового рівня, для лікування пацієнтів, що мають ускладнення внаслідок коронавірусу.

До речі, медичні апарати Astral 100 австралійського виробництва, працюють у багатьох топових клініках Ізраїлю, рятуючи життя і дітям, і дорослим. Саме цих апаратів найбільше потребують лікарні під час пандемії. Коштує такий апарат – понад 700 тисяч гривень.

І це лише частина тієї значної підтримки, яку надає цьому медзакладу благодійний фонд «Патріоти Волині» та народний депутат Степан Івахів.

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Теги: благодійний фонд «Патріоти Волині», Ратне, лікарня, Степан Івахів, Михайло Бугаль
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