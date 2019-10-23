Які вигідні пропозиції наразі має для покупців забудовник «Єврохолдінг»*





Локація «Яровиця».



Це – сучасний енергоощадний дім з комфортною інфраструктурою та соціальним простором у центрі міста. Особливості «Яровиці» – вентильований фасад, панорамні вікна, підземний паркінг, креативне подвір’я.



1. Акція «Чорна п'ятниця»: – до 900 грн знижок на кожен квадратний метр. Кількість квартир обмежена, тому закликають не проґавити свій шанс придбати бажану квартиру у центрі з шаленою знижкою.



2. Пропозиція – до 45000 грн знижки на підземний паркінг. Також пропонують вигідні умови виплати: розтермінування до 24 місяців та 0% переплат.



3. Спеціальна пропозиція для власників квартир у житловому комплексі «Яровиця» – комірка зі знижкою 20%. Зауважують, що це ороша можливість збільшити вільний простір власної квартири.



4. Нові офіси «Яровиця» – максимально комфортний робочий простір у центрі міста. Вартість - від 690 $ кв. м



Локація «DREAM TOWN»



Це – квартал нових лучан з сучасною стильною архітектурою у центральній частині міста, утеплений дім з панорамними вікнами. Особливість – комфортне подвір’я з якісним спортивним та яскравим дитячим простором, новітній підземний паркінг.



1. Є можливість купити квартиру мрії та отримати кешбек до 15 000 грн. від житлового комплексу «Dream Town»



2. Нагадують також, що уже стартував продаж 4 секції і зараз найвигідніша ціна для придбання квартири у цьому будинку. Лише 589 тис. грн – і ви власник квартири.



3. Комерційні приміщення від 43 м² ідеальні для будь-якого бізнесу: офісів, магазинів, салонів краси, кафе, аптек, банків тощо. Діє розтермінування до 24 місяців під 0%.



4. До 30 000 грн знижок при купівлі підземного паркінгу. Також існують вигідні умови виплат: розтермінування до 24 місяців та 0% переплат.



На всі квартири від компанії «Єврохолдінг» діє програма LITE-розтермінування. Перший внесок можливий від 10% від встановленої вартості квартири. Сплачуючи від 70%, покупець гарантовано отримує знижки. Тривалість розтермінування до 24 місяців.



Термін дії акційних пропозицій – до 30.11.2020 року. Забудовник залишає за собою право змінювати умови акції.



Консультаційний центр «Яровиця»

050 402 05 05



Консультаційний центр «DREAM TOWN»

099 327 27 27



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