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Які вигідні пропозиції наразі має для покупців забудовник «Єврохолдінг»*

Які вигідні пропозиції наразі має для покупців забудовник «Єврохолдінг»*
Найочікуваніша пора уже наступає. Незабаром – «чорна п’ятниця», головний розпродаж року. Компанія «Єврохолдінг» підготувала свої найцікавіші пропозиції. Це допоможе швидко зорієнтуватися на ринку нерухомості Луцька та придбати квартиру, паркінг чи комерційне приміщення за найбільш привабливою та вигідною ціною.

Локація «Яровиця».

Це – сучасний енергоощадний дім з комфортною інфраструктурою та соціальним простором у центрі міста. Особливості «Яровиці» – вентильований фасад, панорамні вікна, підземний паркінг, креативне подвір’я.
Які вигідні пропозиції наразі має для покупців забудовник «Єврохолдінг»*

1. Акція «Чорна п'ятниця»: – до 900 грн знижок на кожен квадратний метр. Кількість квартир обмежена, тому закликають не проґавити свій шанс придбати бажану квартиру у центрі з шаленою знижкою.
Які вигідні пропозиції наразі має для покупців забудовник «Єврохолдінг»*

2. Пропозиція – до 45000 грн знижки на підземний паркінг. Також пропонують вигідні умови виплати: розтермінування до 24 місяців та 0% переплат.
Які вигідні пропозиції наразі має для покупців забудовник «Єврохолдінг»*

3. Спеціальна пропозиція для власників квартир у житловому комплексі «Яровиця» – комірка зі знижкою 20%. Зауважують, що це ороша можливість збільшити вільний простір власної квартири.

4. Нові офіси «Яровиця» – максимально комфортний робочий простір у центрі міста. Вартість - від 690 $ кв. м

Локація «DREAM TOWN»

Це – квартал нових лучан з сучасною стильною архітектурою у центральній частині міста, утеплений дім з панорамними вікнами. Особливість – комфортне подвір’я з якісним спортивним та яскравим дитячим простором, новітній підземний паркінг.

1. Є можливість купити квартиру мрії та отримати кешбек до 15 000 грн. від житлового комплексу «Dream Town»
Які вигідні пропозиції наразі має для покупців забудовник «Єврохолдінг»*

2. Нагадують також, що уже стартував продаж 4 секції і зараз найвигідніша ціна для придбання квартири у цьому будинку. Лише 589 тис. грн – і ви власник квартири.
Які вигідні пропозиції наразі має для покупців забудовник «Єврохолдінг»*

3. Комерційні приміщення від 43 м² ідеальні для будь-якого бізнесу: офісів, магазинів, салонів краси, кафе, аптек, банків тощо. Діє розтермінування до 24 місяців під 0%.

4. До 30 000 грн знижок при купівлі підземного паркінгу. Також існують вигідні умови виплат: розтермінування до 24 місяців та 0% переплат.

На всі квартири від компанії «Єврохолдінг» діє програма LITE-розтермінування. Перший внесок можливий від 10% від встановленої вартості квартири. Сплачуючи від 70%, покупець гарантовано отримує знижки. Тривалість розтермінування до 24 місяців.

Термін дії акційних пропозицій – до 30.11.2020 року. Забудовник залишає за собою право змінювати умови акції.

Консультаційний центр «Яровиця»
050 402 05 05 yarovytsya.com.ua

Консультаційний центр «DREAM TOWN»
099 327 27 27 dream-town.com.ua

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Теги: Єврохолдінг, Яровиця, Dream Town, чорна п’ятниця
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